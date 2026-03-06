Commissione Pari Opportunità e Atenei fanno rete per superare le diversità di genere e dialogare con i ragazzi

Una rete tra gli atenei abruzzesi e i Comitati unici di Garanzia con la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo e il progetto ‘On the Road’ è stata al centro di un incontro laboratorio, con alcune rappresentanze di studenti e scolaresche del territorio, che si è tenuto nella “Sala V. Rivera” – Centro Congressi “L. Zordan” dell’Università degli studi dell’Aquila.

Superare le disparità di genere e dialogare con i ragazzi nell’ottica dell’affettività e del rispetto reciproco, è l’obiettivo condiviso dai protagonisti, che hanno accolto la visione della presidente Rosa Pestilli, sull’idea di “On the road”, per il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, confrontando obiettivi e prassi utili alla prevenzione e all’ascolto delle giovani e dei giovani.

“Da diversi anni abbiamo un presidio culturale quotidiano all’Università dell’Aquila perché queste problematiche si riducano alla fonte ” ha detto il rettore Fabio Graziosi, portando anche i saluti istituzionali del rettore dell’ateneo teramano, Christian Corsi, e salutando i ragazzi con un invito a “coltivare le libertà senza porvi confini prestabiliti”.

“Abbiamo bisogno di fare rete con la società civile, con le associazioni e con le imprese per portare i valori del rispetto reciproco nei gruppi di amici, nel privato e nelle nostre famiglie” ha detto Carmine Catenacci, prorettore vicario dell’Università Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”, rappresentando la necessità di “monitorare i numeri sulla parità di genere tra docenti e dirigenti, agevolare il percorso accademico delle studentesse verso ambiti scientifici, offrendo percorsi formativi trasversali su queste tematiche”.

La presidente della CPO, Rosa Pestilli, ha ricordato l’importanza come “la Commissione Pari Opportunità lavori per rimuovere gli ostacoli alla parità di genere con una programmazione strategica che faccia rete come il progetto ‘On the road’, per garantire una giustizia sociale".

Il laboratorio si è tenuto con tavoli tematici multidisciplinari in cui sono intervenute alcune componenti della CPO in un dialogo aperto con i giovani presenti stimolando il loro pensiero critico.

La giornalista Michela Santoro ha moderato i lavori.