Sabato 18 aprile in Comune l'assemblea ordinaria dei soci Fidas Pescara

Si terrà sabato 18 aprile, nella Sala consiliare del Comune, l’assemblea ordinaria dei soci Fidas donatori di sangue. Alle ore 6 in prima convocazione e alle ore 16 in seconda. All’ordine del giorno: approvazione della relazione annuale della presidente, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio preventivo 2026.

L’associazione, presieduta da Anna Di Carlo, conta più di 14mila soci ed è attiva da quasi quarant’anni all’interno del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara.