Mostra del Fiore-Florviva: Pescara si riempie di colori, profumi e rarità botaniche

Pescara si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande giardino affacciato sul mare. Da venerdì 1° a domenica 3 maggio il porto turistico Marina di Pescara accoglierà la 48ª edizione della Mostra del Fiore-Florviva, appuntamento di riferimento per appassionati di giardinaggio, operatori del settore e curiosi. Promossa da Assoflora (Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi) e ARFA (Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese), in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, la manifestazione si conferma tra le più importanti del Centro Italia, capace di richiamare espositori e visitatori da tutto il territorio nazionale e anche dall’estero.

Saranno circa 150 gli espositori presenti, per un totale di oltre 250 marchi rappresentati: aziende provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero, porteranno a Pescara il meglio della produzione florovivaistica, tra piante ornamentali, alberi da frutto, essenze rare e soluzioni innovative per il verde. Il padiglione Becci e gli spazi esterni del porto turistico si animeranno così di colori, profumi e allestimenti spettacolari a cura delle migliori aziende di Assoflora, con le loro qualità e professionalità già apprezzate e riconosciute anche a livello internazionale.

Cuore pulsante dell’evento saranno, come sempre, le mostre tematiche, veri e propri percorsi di scoperta dedicati alle meraviglie del mondo vegetale. Confermate le esposizioni più amate dal pubblico: la mostra di orchidee, realizzata in collaborazione con la sezione abruzzese dell’Associazione Triveneta Amatori Orchidee; la mostra di piante succulente, curata dall’Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente (AIAS) – sezione Abruzzo, Molise e Marche; la mostra dei bonsai, a cura dell’Abruzzo Club Bonsai, affiliato all’UBI – Unione Bonsaisti Italiani.

A queste si aggiunge per il 2026 una nuova affascinante proposta: la mostra dedicata alle piante carnivore, che arricchirà ulteriormente il percorso espositivo con specie sorprendenti e scenografiche, capaci di incuriosire grandi e piccoli. Informazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle piante, sulla loro cura e sul rispetto della natura sarà garantita anche dalla partecipazione del Servizio Fitosanitario Regionale e dei Carabinieri Forestali che, in partnership con gli organizzatori dell’evento, presenzieranno con un proprio standard espositivo.

Rinnovata anche la collaborazione con gli studenti dell’Università Europea del Design, che contribuiranno alla manifestazione con un’installazione green originali all’interno del suggestivo giardino allestito nella piazzetta del porto turistico, da sempre spazio simbolico dell’evento. Accanto all’esposizione, il programma proporrà numerose attività gratuite rivolte al pubblico: laboratori, corsi pratici, dimostrazioni e incontri divulgativi accompagneranno i visitatori alla scoperta delle tecniche di coltivazione, potatura, concimazione e cura delle piante, offrendo consigli utili e spunti concreti per chi desidera prendersi cura del proprio verde domestico o professionale. La Mostra del Fiore-Florviva sarà a ingresso gratuito e osserverà il seguente orario: tutti i giorni dalle 10 alle 20. L’apertura è prevista per venerdì 1° maggio alle 10, alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni.