Patrizia Splendiani al MuMi, ospite di InBiblioteca

Tornano gli appuntamenti di InBiblioteca, il format culturale curato dal critico letterario e d'arte Massimo Pasqualone, “Tra versi, anima e tela-Rassegna di parole, colori ed emozioni”, nella biblioteca Antonio Russo, al Museo Michetti di Francavilla al Mare. Giovedì 9 aprile alle ore 17.30 è previsto l'incontro con Patrizia Splendiani, che presenterà i suoi libri e nelle settimane successive incontrerà il pubblico della biblioteca con il seguente calendario: 23 aprile ore 17.30: incontro di sofrologia riconnettiva; 30 aprile ore 17.30: gli archetipi dell'Io sono con i tarocchi di Jodorowsky; 14 maggio ore 17: counseling di gruppo e libro terapia e, a conclusione, campane tibetane.

Patrizia Splendiani lavora in ambito consulenziale dal 1989. Counselor relazionale ad indirizzo mediacomunicativo, è attualmente referente territoriale per il Sud di A.N.Co.Re. - Associazione Naz.le Counselor Relazionali, formatrice con Master Formazione Formatori e Master in Neurolinguistica ed Intelligenza Emotiva, è consulente HR e titolare di Studio PiEsse, Accademia Executive Training Provider FENOOP. Scrittrice e poetessa vincitrice di numerosi premi è vincitrice del Festival Internazionale Online SelFestival dell'Associazione LiBri, XII edizione, mental coach, progettista europea e della formazione in ambito HR e sociale.

Ideatrice del Metodo Omèion© il PLA, nato dal saggio “Omèion – le 4 Energie dell'indipendenza, Metodo pratico di Espansione del Sé – per counselor, coach e anime in cammino”, edito da Drakon Edizioni, divenuto corso Qualificato FAC Certifica, è relatrice in numerosi convegni internazionali e nazionali. Appassionata ricercatrice e studiosa dell’ambito quantico e sottile dell’Animo umano è esperta in Fiori di Bach, Operatrice Naturopata ed in discipline bio naturali. Da anni conduce laboratori sulla simbologia tarologica di Jodorowsky e incontri di benessere per l'empowerment e il miglioramento della qualità della vita dei propri clienti. Maestra di Pianoforte, diplomatasi al Conservatorio D'Annunzio di Pescara, ha integrato le discipline praticate e le proprie skills in una sua operatività.