A14, chiuso per una notte il tratto compreso tra Atri e Pescara nord

Sull'autostrada, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedÃ¬ 7 alle 6 di mercoledÃ¬ 8 aprile sarÃ chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord CittÃ Sant'Angelo, verso Pescara/Bari. Di conseguenza, nel suddetto tratto, non saranno accessibili l'area di servizio "Torre Cerrano ovest" e l'area di parcheggio "Fonte Antica ovest", situate nel suddetto tratto.

Si precisa che verrÃ istituito il divieto di sosta all'interno dell'area di servizio "Torre Cerrano ovest", dalle 18 di martedÃ¬ 7 aprile, fino alla riapertura della stessa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 a Pescara nord CittÃ Sant'Angelo.