VI Raduno Nazionale Ancri a Senigallia

Il Sesto raduno DELL'ANCRI NAZIONALE (Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) si Ã¨ riunito a Senigallia, ospiti del Senbhotel dove si Ã¨ tenuto l'assemblea Elettiva Nazionale per il rinnovo delle cariche dirigenziali.

La Presidente ANCRI Pescara Cav. Uff. Annamaria Di Rita Ã¨ stata riconfermata Consigliera Nazionale e Referente della Regione Abruzzo.

Due giorni indimenticabili dove amici di tutta Italia e anche estero, accomunati dagli stessi valori, si sono ritrovati in conviviale e parlato dell'ANCRI del suo futuro e dei suoi valori che sono propri di coloro che vi appartengono.

Ãˆ stato eletto Presidente il Cav. Aurelio Vietri di Foggia e Vice Presidente il Cav. Cinzia Nicolini di Ancona.

A seguire sono stati eletti Consiglieri Cav. Adamo Elio, Cav. Avena Francesco, Cav. Cardillo Pasquale, Comm. Cosentino Angelo, Cav. Durante Stefano, Cav. Fontanella Luigi, Cav. Garofalo Domenico, Cav. Pascolini Daniela.

Gli auguri di buon lavoro e di un brillante futuro da parte dei soci ANCRI PESCARA