Incendio in un'azienda di logistica, paura in via Raiale [FOTO]

Vigili del fuoco impegnati, in tarda mattinata, nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si Ã¨ sviluppato nel deposito di un'azienda di logistica, in via Raiale, a Pescara, nei pressi dell'ex cementificio.
A bruciare, secondo le prime informazioni, alcuni bancali di pallet in legno. Visibile a chilometri di distanza unâ€™alta nube di fumo nero. Lanciato l'allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale per estinguere le fiamme, domando cosÃ¬ il rogo.. Intervenuta anche la polizia di Stato e la polizia locale.