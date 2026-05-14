Fidapa BPW Italy Sezione Pescara: cerimonia delle candele 2026

Presso il ristorante Les Paillottes in Pescara, il 13 maggio 2026, si Ã¨ celebrata la Cerimonia delle Candele che ha visto la partecipazione delle socie della Fidapa Sezione di Pescara e numerosi ospiti.

Come ogni anno, in ogni sezione e in ogni parte del mondo, le socie Fidapa Internationale BPW celebrano un evento molto importante che idealmente lega tutte in unâ€™unica luce. Luce che le candele rappresentano per indicare e ricordare i principi su cui si basa la Federazione ed Ã¨ un rito che supera ogni confine, unendo idealmente le socie di tutto il mondo in un unico abbraccio di luce.

La Cerimonia delle Candele Ã¨ l'evento annuale piÃ¹ significativo della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), celebrato in tutto il mondo per unire le socie e rinnovare l'impegno verso l'empowerment femminile, fu istituita dalla fondatrice Lena Madesin Phillips ed Ã¨ il cuore pulsante della FIDAPA BPW Italy.

Questo rito simboleggia l'unione, la solidarietÃ e la speranza, illuminando da decenni l'impegno costante delle donne in ogni ambito della societÃ .

Le candele simboleggiano le ambizioni, gli sforzi delle donne impegnate in ogni Paese del Mondo

Il rito Ã¨ simbolico si accendono candele di diversi colori per rappresentare la sorellanza, i diritti umani e la solidarietÃ tra donne e l'accensione di candele di diversi colori non Ã¨ solo un gesto suggestivo, ma un richiamo profondo:

La Luce della Conoscenza: per guardare al futuro con consapevolezza.

La Memoria: per onorare le fondatrici che hanno tracciato la via.

La Forza delle Donne: una celebrazione del talento femminile nei campi lavorativi, professionali e sociali.

Questa cerimonia rinnova lâ€™impegno di tutte le socie per:

La paritÃ di genere e lâ€™empowerment femminile.

La lotta costante contro ogni forma di violenza sulle donne.

La creazione di una rete solida che sostenga la crescita di ognun

Oltre al suo valore simbolico, la Cerimonia Ã¨ il momento associativo per eccellenza: il momento in cui tutte le Sezioni accolgono con gioia le nuove socie, rafforzando quel legame di amicizia e collaborazione che ci rende uniche.

Oltre lâ€™accensione delle candele nuove socie sono entrate a far parte della Sezione di Pescara per arricchire il giÃ folto numero di professioni ed artiste di vari settori.

Ha condotto la cerimonia la Presidente Simonetta Paolini, coadiuvata dalla segretaria cerimoniera Anna Franca Rossetti mentre lâ€™allestimento dei tavoli e gli addobbi sono stati progettati e coordinati dalla socia tesoriera Annachiara Favetta.

Non Ã¨ mancato il sindaco Carlo Masci che Ã¨ sempre presente alle manifestazioni della Sezione Fidapa Pescara. Il Sindaco ha salutato tutti i presenti elogiando quanto le socie fanno con la loro attivitÃ per la cittÃ di Pescara.