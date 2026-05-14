Porto turistico Marina di Pescara: sullâ€™onda della sostenibilitÃ 

Un rinnovo allâ€™insegna della sostenibilitÃ , dellâ€™innovazione e dellâ€™accessibilitÃ . Sono queste le coordinate della road map del Cda del Marina di Pescara, capitanato per il secondo mandato, della durata di tre anni, da Gianni Taucci e composto da Camillo Volpe (vice presidente), Stefania Bosco Daniela Zio, Cristian Odoardi (componenti) con la supervisione tecnica del direttore Bruno Santori e tre revisori, Pierluigi Balietti (presidente Collegio), Luigi Di Giosaffatte e Rosa Di Nizio.

Un mandato che si battezza, ieri, con un nuovo dispositivo Seabin costruito con la collaborazione dellâ€™UniversitÃ degli Studi dâ€™Annunzio che non solo permette di raccogliere le plastiche galleggianti ma riesce anche a studiare la biologia marina dei fondali del porto turistico. Una evoluzione di un vecchio dispositivo sempre nellâ€™ottica della sostenibilitÃ , alla quale si aggiunge, da questa settimana, nuova energia pulita grazie allâ€™allaccio di un impianto fotovoltaico di mezzo megawatt. Alla sostenibilitÃ si associa una nuova rotta: quella dellâ€™accessibilitÃ del porto turistico alle persone affette da disabilitÃ . AccessibilitÃ intesa come realizzazione di un punto di ormeggio per il parasiling, accessibilitÃ dei servizi igienici e accessibilitÃ ai campi da padel.

In via di miglioramento anche la viabilitÃ interna con un sistema di accesso diverso ai pontili, richiesto dallâ€™utenza. ViabilitÃ che tenderÃ a cambiare anche in vista della nuova stagione di Estatica 2026 durante la quale alcuni tra i piÃ¹ grandi i grandi concerti saranno previsti nellâ€™area parcheggio anzichÃ© allâ€™interno, cercando comunque di garantire maggiore tranquillitÃ ai diportisti. Una stagione di Estatica pronta a salpare il 21 giungo con tantissime riconferme come Funambolika, Zoomusic, Pescara jazz, Terrasound, Fla ed Il Festival dannunziano.

Gianni Taucci, presidente del Marina di Pescara, dichiara: "Nel mio secondo mandato alla guida del Marina di Pescara vogliamo consolidare un percorso di crescita che metta al centro innovazione, accessibilitÃ , sostenibilitÃ e qualitÃ dei servizi. Abbiamo avviato un importante programma di interventi che prevede la sostituzione dei cancelli di accesso ai pontili con sistemi automatizzati, pensati per garantire maggiore privacy e sicurezza ai diportisti. Parallelamente stiamo lavorando allâ€™implementazione di nuovi servizi dedicati al parasailing, con la realizzazione di un punto di ormeggio dedicato, e alla messa a regime di un impianto fotovoltaico da mezzo megawatt, un investimento strategico per rendere la struttura sempre piÃ¹ efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico. Grande attenzione sarÃ riservata anche allâ€™accessibilitÃ . Attraverso le risorse del FUNT - Fondo unico nazionale per il turismo procederemo alla sistemazione e allâ€™adeguamento dei servizi igienici, con interventi finalizzati a migliorare la fruibilitÃ degli spazi per tutti. Gli interventi riguarderanno, inoltre, lâ€™accessibilitÃ delle aree sportive, come quelle dedicate al padel, e delle attivitÃ legate al parasailing, affinchÃ© il porto turistico sia realmente inclusivo. Stiamo inoltre programmando test sullâ€™utilizzo dellâ€™area esterna per grandi eventi e concerti, insieme a verifiche sulla viabilitÃ interna e sullâ€™accessibilitÃ dei diportisti, cosÃ¬ da comprendere al meglio la capacitÃ degli spazi di accogliere manifestazioni di grande richiamo in piena sicurezza ed efficienza organizzativa".