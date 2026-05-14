Manoppello celebra le Feste di Maggio 2026: fede, tradizione e musica per il Volto Santo e San Pancrazio Martire

Manoppello si prepara a vivere le tradizionali Feste di Maggio in onore del Volto Santo e di San Pancrazio Martire, in programma dal 15 al 18 maggio. Un appuntamento che ogni anno rinnova il profondo legame della comunità con la fede, la devozione e le antiche tradizioni religiose, intrecciando spiritualità, cultura e intrattenimento. Ad aprire il calendario degli eventi sarà, venerdì 15 maggio, la serata dedicata allo spettacolo “Nonno Quintino” de I Temerari. Il giorno successivo prenderanno ufficialmente il via i solenni festeggiamenti con il tradizionale concerto itinerante della banda cittadina che accompagnerà il risveglio del borgo. Domenica 17 maggio, dopo la messa solenne, il Sacro Velo lascerà la Basilica dei Cappuccini per raggiungere la chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, in corso Santarelli, attraversando il centro cittadino in una suggestiva processione che richiama ogni anno migliaia di fedeli e pellegrini. L’antica reliquia resterà esposta per l’intera giornata nella chiesa parrocchiale, dove sarà vegliata nella notte, per poi fare ritorno in Basilica il giorno successivo, ancora in processione.

Numerose le celebrazioni religiose previste tra la Basilica del Volto Santo e la chiesa di San Nicola, tra cui la solenne celebrazione eucaristica domenicale e la santa messa del lunedì presiedute rispettivamente dal reverendo padre Paolo Maria Braghini, vicario provinciale e da monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti Vasto.

Grande attesa anche per l’arrivo a Manoppello dei partecipanti al Cammino del Pellegrino, il percorso di oltre 320 chilometri che collega Roma alla città del Volto Santo attraversando Lazio e Abruzzo. Sabato 16 maggio, intorno alle ore 16.30, i pellegrini entreranno nel borgo attraverso Porta Fara, conosciuta anche come Porta del Pulone, la più antica delle quattro porte medievali della città. Qui sarà proposta una rappresentazione teatrale dedicata alla rievocazione dell’arrivo dell’ignoto viandante che, nel 1506, portò a Manoppello la reliquia del Sacro Velo. A seguire saranno inaugurati i murales di Corso Santarelli realizzati dagli studenti del liceo artistico musicale coreutico MIBE di Pescara.

Accanto agli appuntamenti religiosi, le Feste di Maggio offriranno anche un ricco programma musicale e di spettacolo con eventi gratuiti nelle piazze cittadine. Sabato 16 maggio, alle ore 22.00 in piazza Garibaldi, si esibirà Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, cantautore e chitarrista abruzzese vincitore della Targa Tenco 2024 per il miglior album in dialetto con “Assamanù”.

Domenica 18 maggio, sempre in piazza Garibaldi alle ore 21.00, spazio al Galà sinfonico del concerto bandistico “Città di San Giorgio a Liri”, diretto dal maestro Carlo Morelli, seguito dalla serata live con Orchestra Spettacolo e Dj Set.

Gran finale lunedì 19 maggio in piazza San Francesco con il concerto de I Patagarri, la band milanese che sta conquistando il panorama musicale italiano grazie a un originale repertorio che fonde gipsy jazz, swing e blues, ispirandosi ai grandi maestri della musica d’autore internazionale come Paolo Conte, Django Reinhardt e Ray Charles.

Le Feste di Maggio sono promosse e organizzate dal Comitato Feste Volto Santo con il supporto del Comune.

“Le Feste di Maggio – ha dichiarato il sindaco Giorgio De Luca – rappresentano per Manoppello un momento di grande gioia e partecipazione collettiva. La comunità si ritrova nella devozione, nella fede e nella tradizione che attraversano riti secolari legati al Volto Santo. È una festa che unisce spiritualità, cultura e intrattenimento e che valorizza l’identità della nostra città. Ringrazio il parroco, i nostri frati, i cittadini, le associazioni e tutto il Comitato Feste Volto Santo per il grande lavoro organizzativo svolto anche quest’anno”.

Viabilità e informazioni utili

In occasione delle Feste di Maggio, dal 15 al 18 maggio 2026, saranno attive modifiche alla viabilità per raggiungere la Basilica del Volto Santo, a causa della chiusura per frana della SS539.

Per facilitare l’afflusso dei visitatori sono stati predisposti due percorsi alternativi:

Percorso 1: dalla rotonda di Contrada Pozzo in direzione Contrada Tratturo (via Carluzzi – Campo Sportivo), proseguendo successivamente verso via Baccigno in direzione Basilica del Volto Santo.

Percorso 2: dall’Agriturismo La Botte verso Contrada Cerbarano in direzione Basilica del Volto Santo.

Sarà inoltre disponibile un servizio navetta gratuito dalla Basilica del Volto Santo al centro storico con fermate presso:

Basilica del Volto Santo

Via Sotto Muro San Leonardo

Orari del servizio navetta