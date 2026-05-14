Via al gemellaggio tra i Comuni di Collarmele e Manoppello

Presieduto da Davide Iezzi, si è riunito ieri il consiglio comunale di Manoppello. Primo punto all’ordine del giorno, la deliberazione, approvata all’unanimità, per la sottoscrizione del protocollo d’intesa per il gemellaggio tra i Comuni di Collarmele e Manoppello. L’intesa punta a rafforzare i rapporti tra le due realtà, nel ricordo di padre Francesco da Collarmele che dal 1905 al 1912 fu rettore dell’allora Santuario del Volto Santo, attraverso iniziative condivise, con particolare attenzione alla valorizzazione della memoria storica, alla promozione del Cammino del Pellegrino e dei luoghi della transumanza, ai progetti scolastici e ai bandi dedicati alle aree interne. Successivamente, l’assise civica ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Fabrizio Tricca, studioso manoppellese e autore della monografia dedicata a Fra Francesco da Collarmele.

Nato a Collarmele il 29 gennaio 1876, Antonio Mostacci lasciò il paese natale a 16 anni per entrare nell’Ordine dei Cappuccini assumendo il nome di Fra Francesco da Collarmele. Dopo gli studi tra Luco dei Marsi, Sulmona e L’Aquila venne ordinato sacerdote il 2 ottobre 1898. Nel 1905 fu destinato a Manoppello come Rettore del Santuario del Volto Santo, incarico durante il quale promosse un’intensa opera pastorale e culturale che contribuì in maniera significativa alla diffusione della conoscenza e della devozione del Sacro Velo. Tra le principali iniziative realizzate da Padre Francesco figurano la fondazione del periodico “Il Volto Santo di Manoppello”, l’espansione della conoscenza del Santuario, la raccolta fondi per la costruzione di un nuovo tempio monumentale, l’istituzione di importanti momenti religiosi e devozionali e la fondazione della Pia Associazione del Volto Santo di Manoppello, che raggiunse quasi duemila iscritti.

“La figura di Padre Francesco da Collarmele rappresenta un ponte ideale tra le nostre comunità – ha dichiarato il vicesindaco Giulia De Lellis – Il suo legame con Manoppello, attraverso l’opera pastorale e culturale svolta al Santuario del Volto Santo, testimonia radici comuni fondate sulla spiritualità, sull’accoglienza e sulla valorizzazione della memoria storica. Questo gemellaggio nasce proprio dalla volontà delle due amministrazioni di costruire un percorso stabile di collaborazione, capace di unire Val Pescara e Marsica nella promozione del Cammino del Pellegrino, dei percorsi della transumanza, delle iniziative culturali e scolastiche e delle opportunità legate ai bandi per le aree interne. Un’intesa – ha concluso De Lellis - che punta a creare relazioni durature tra comunità, associazioni, scuole e realtà sociali, valorizzando identità, tradizioni e prospettive di sviluppo condivise”. Sul punto è intervenuto Filiberto Ciaglia, consigliere comunale di Collarmele che ha ricordato il forte legame tra le due comunità, unite dal Cammino del Pellegrino e da un patrimonio storico, culturale e spirituale condiviso.

“L’approvazione di questo gemellaggio rappresenta un passaggio di grande valore simbolico e istituzionale, che nasce da una storia comune e guarda con concretezza al futuro. Mettere in rete Manoppello e Collarmele - ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Davide Iezzi - significa rafforzare un’identità condivisa e costruire nuove opportunità di sviluppo culturale, sociale e turistico, nel segno della memoria di padre Francesco da Collarmele e dei valori che ha trasmesso alla nostra comunità”.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale ha inoltre approvato lo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Manoppello, Torre de’ Passeri e Giuliano Teatino, a seguito del prossimo congedo dal servizio del segretario comunale Anna Maria D’Aloia, e il contestuale schema di convenzione per la nuova gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Manoppello, Rosciano e Orsogna. L’assise civica ha poi dato il via libera agli interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità stradale comunale per un importo complessivo di 1 milione di euro, nonché a una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Approvato anche il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali IMU relative agli anni 2019-2022, ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n.199. Infine il consiglio comunale ha approvato la modifica del regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente (NCC), con aggiornamento dell’articolo 2, comma 3.