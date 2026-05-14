Francavilla, al debutto "Senza Fine” spettacolo omaggio a Gino Paoli

Domenica 24 maggio dalle ore 17 alla Residenza per anziani Madonna Della Pace (viale Michetti, 47 Francavilla al Mare), è in programma il terzo appuntamento del Progetto Mosaico; l’iniziativa del gruppo Il Nodo di LeoD’Angelo e l’Associazione di promozione sociale Sport e Valori APS ETS, presidente Giampiero Davide, di Chieti.

“Senza Fine. Emozioni, musiche e parole”, pomeriggio in musica nel ricordo del grande cantautore Gino Paoli a un mese esatto dalla sua morte. Un tributo sentito voluto a un personaggio che si snoderà come un racconto di musiche e canzoni attraverso la voce del Maestro Christian Latorre.

Melodie intervallate dalle letture di Francesca Di Giuseppe e dalle coreografie a cura dell’ASD Desiderio Danza e dalle maestre Sincrodance Abruzzo “Friends” Teresa, Annarita, Silvana, Mihaela e Angela. Direzione artistica a cura di Luigi Milozzi.

Uno spettacolo che questa estate girerà le piazze abruzzesi con una data già programmata a Guardiagrele.

“Il Progetto Mosaico nasce anche da un’esigenza profonda: portare le persone ‘dentro’, permettere loro di vedere con i propri occhi che le strutture sono luoghi di assoluta qualità, curati, accoglienti e ricchi di umanità. Un modo concreto per superare uno dei pregiudizi più diffusi legati alle residenze per anziani: quello dell’abbandono” Leo D’Angelo del gruppo il Nodo.

“Il Progetto Mosaico invita la comunità a entrare negli ambienti residenziali, visitarli, comprenderne la qualità dei servizi e della vita quotidiana, ma soprattutto a condividere tempo ed esperienze con le persone che li abitano. Un’apertura reale, fatta di gesti semplici e momenti condivisi, che mira a costruire fiducia e legami duraturi” Giampiero Davide Sport e Valori APS.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: 339 5997849 (Francesca); 349 5788454 (Sandra).