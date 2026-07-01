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'Progetto Mattia', un'altra tappa piena di significato

Al Campo San Marco di Pescara la seconda edizione del Memorial su iniziativa dell'Associazione Cromosoma della FelicitÃ 

redazione
Associazioni
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Progetto Mattia: a Pescara il secondo Memorial di calcio giovanile dedicato a Mattia Micarone.
 
"Ãˆ stata una giornata bellissima e piena di significato - si legge in una nota dell'Associazione Cromosoma della FelicitÃ  -. Volevamo che lâ€™immagine di Mattia rimanesse impressa nel cuore dei bambini e dei genitori che hanno partecipato. Mattia era un bambino solare che amava la vita nonostante tutte le difficoltÃ . Ha vissuto ogni giorno con una resilienza incredibile, insegnandoci lâ€™importanza delle piccole cose. E questo messaggio Ã¨ arrivato forte e chiaro.
 
Dedicare questa giornata ai bambini Ã¨ il nostro modo per donare un poâ€™ di quella gioia che avrebbe avuto lui nel partecipare. Il gesto simbolico di portarlo in campo con loro Ã¨ stato davvero emozionante. Lo abbiamo sentito vicino a noi.
 
La premiazione si terrÃ  il 3 luglio alla Sagra della Trebbiatura. Vi aspettiamo!
 
Un grazie speciale alla Misericordia e alla Croce Rossa che, come sempre, sono al nostro fianco e supportano le nostre iniziative. E grazie di cuore a chi ha reso possibile questa giornata con il proprio contributo: Un Battito di Ali ODV , Vas Medical, Melplast, Vini Divini,Conad di Via Vespucci e la Cooperativa Ci Siamo Noi. Senza di voi nulla di tutto questo sarebbe stato possibile".
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