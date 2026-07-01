Vela, conclusa a Pescara la terza tappa della Coppa Italia Dinghy 2026

Eâ€™ stato il ligure Filippo Maria Jannello a conquistare il primo gradino del podio nella classifica assoluta della terza tappa di Coppa Italia Dinghy 12â€™ che si Ã¨ conclusa a Pescara a cura del Circolo Nautico con il supporto del Comune e in collaborazione con il porto turistico del Marina.

Giornate di grande caldo e di poco vento che perÃ² non hanno scoraggiato le flotte dei timonieri della piccola e intramontabile imbarcazione monoposto a vela giunti nel capoluogo adriatico da molte regioni italiane per agguantare il titolo di questa tappa di un circuito velico che si concluderÃ a settembre a Loano con il titolo italiano assoluto.

Tre prove disputate nella prima giornata con vento gentile sui 5/6 nodi e nessuna nella seconda per mancanza delle condizioni meteo utili. Jannello Ã¨ anche giunto primo nella categoria Dinghy Master. Secondo assoluto il pugliese Cosimo Buttiglione (SVMM-SeVeTaranto) seguito in terza posizione da Giuseppe Pannarale (Circ.Canottieri Bairon Sportig Club ASD) mentre primo in categoria Dinghy Classico, quello con scafo e armo esclusivamente in legno, Ã¨ giunto Massimo Leporati del Circolo Vela Cesenatico. Nelle categorie Dinghy Super Master e Legend vincono rispettivamente Stefano Antoncecchi (Circ.Canot.Bairon Sporting Club ASD) e Attilio Carmagnani (Yacht Club Italiano). A premiare i velisti il presidente del CNP2018 Alessandro Pavone, che ha sottolineato lâ€™importanza di questo genere di eventi nazionali per Pescara e per il circolo nautico, e Alessandra Berghella vice presidente della Federazione Italiana Vela Abruzzo e Molise.