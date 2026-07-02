Il Prefetto Carnevale incontra i vertici della LILT di Pescara

Nella mattinata di mercoledÃ¬ 1Â° luglio, il Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha ricevuto presso il Palazzo del Governo una delegazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Il colloquio istituzionale ha permesso di fare il punto sulle attivitÃ di prevenzione e supporto portate avanti dall'associazione sul territorio.

Allâ€™incontro hanno preso parte il Cav. Uff. Prof. Marco Lombardo, Responsabile dellâ€™Ufficio di Presidenza Nazionale LILT per il Centro Italia e Presidente LITT di Pescara, accompagnato dal Dott. Alberto Battinelli, Vice-Coordinatore regionale LILT Abruzzo e Direttore amministrativo, presente anche il Cav. Uff. Annamaria Di Rita, partner LILT e Presidente dellâ€™ANCRI (Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana).

Nella circostanza sono stati illustrati diversi progetti nati dallâ€™impegno profuso dalla LILT in Abruzzo, volti a promuovere una forte cultura della prevenzione e a offrire controlli gratuiti alla cittadinanza.

Ãˆ stato inoltre evidenziato che, nei prossimi giorni, Pescara ospiterÃ la seconda delle cinque tappe del tour itinerante promosso da LILT e Federazione Italiana Rugby. Oltre a garantire l'accesso a visite mediche e screening sul territorio, l'iniziativa prevede un evento sportivo sulla spiaggia libera della cittÃ per diffondere il benessere attraverso i valori dello sport.

Il Prefetto Carnevale ha espresso profondo apprezzamento per la costante attenzione della LILT in Abruzzo, sottolineando il valore strategico della sua azione sul territorio. Un impegno che si traduce in un sostegno concreto rivolto, in particolare, alle fasce di popolazione piÃ¹ vulnerabili e deboli.