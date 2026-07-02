Un raro caso clinico affrontato grazie al lavoro di squadra tra Stroke Unit e Radiologia Interventistica

Il 27 giugno scorso, presso la UOC di Radiologia della Asl di Pescara, Ã¨ stato eseguito un complesso intervento di embolizzazione endovascolare su un paziente di 68 anni affetto dalla rara malattia di Rendu-Osler-Weber.
La malformazione artero-venosa polmonare, individuata dalla Stroke Unit come causa dei ripetuti ictus cerebrali, Ã¨ stata trattata dall'Ã©quipe della Radiologia Interventistica in stretta collaborazione con la Neurologia d'Urgenza.
La procedura, eseguita in tempi rapidi dopo il ricovero, ha determinato un immediato miglioramento dell'ossigenazione del sangue e una significativa riduzione del rischio di futuri eventi ischemici correlati alla malformazione, confermando il valore dell'approccio multidisciplinare nella gestione dei casi clinici piÃ¹ complessi.
Un risultato reso possibile dalla tempestiva diagnosi, dall'elevata specializzazione dei professionisti e dal lavoro multidisciplinare che ogni giorno mette al centro la salute dei pazienti.
La UOC di Radiologia Ã¨ diretta dal Dr. Vincenzo Di Egidio. L'intervento Ã¨ stato eseguito dal Dr. Marco Santoro, responsabile della UOS di Radiologia Interventistica, e dal Dr. Vincenzo Palatino, in stretta collaborazione con l'Ã©quipe della UOC Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit diretta dalla Dr.ssa Maria Vittoria De Angelis.