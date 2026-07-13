Rotary Club Pescara Nord, Giorgia De Florentiis è la nuova presidente

Il tradizionale “passaggio del martelletto” del Rotary Club Pescara Nord per il rinnovo delle cariche per l’anno rotariano 2026-2027 è stato anche quest’anno un appuntamento ricco di emozioni, con la relazione della presidente uscente Raffaella Nardinocchi che ha ripercorso le tante attività svolte nel suo mandato e il programma per gran parte in linea di continuità ma anche con tante novità della nuova presidente Giorgia De Florentiis.

Alla presenza del sindaco di Pescara Carlo Masci e di altre autorità cittadine e rotariane, Raffaella Nardinocchi ha ripercorso l’intenso anno rotariano – da tutti considerato tra i più coinvolgenti e prolifici – ricordando in particolare i service più importanti che ha visto impegnato il Club Pescara Nord in alcune importanti iniziative a sostegno dell’associazione “Piccolo Principe” per le necessità dei bambini di famiglie in difficoltà, per l’adozione a distanza di tre bambini attraverso l’associazione Novissi, per il sostegno alimentare alle persone senza dimora con l’associazione On the Road e per l’acquisto di alcune attrezzature sia per l’associazione l’Abbraccio dei Prematuri che opera all’interno dell’ospedale di Pescara, sia per il ristorante all’interno di Villa de Riseis dove lavorano ragazzi diversamente abili, fino al supporto fornito per il Rotary Campus.

La neopresidente del Rotary Club Pescara Nord, Giorgia De Florentiis, nel presentare il suo programma ha spiegato come “molte delle iniziative trovano la loro forza nella continuità di intervento pluriennale mentre altre attività raccolgono le nuove esigenze espresse dalla nostra comunità”. Non a caso il motto internazionale dell’anno è “Creiamo un impatto duraturo” ed identifica in pieno lo spirito di solidarietà e di servizio del Rotary, orientato a incidere sulla comunità nella quale opera per migliorare la vita delle persone in difficoltà ma con uno sguardo anche al coinvolgimento di tutti i soci del club nel nome dell’amicizia e della condivisione.

Il primo appuntamento è con la “Festa dell’Estate 2026” in programma il 30 luglio al Café Les Paillotes in occasione della quale la quota di partecipazione e le donazioni spontanee saranno destinate all’associazione “I Colori della Vita” che assiste i pazienti oncologici e le loro famiglie.

Questo il direttivo del Rotary Pescara Nord per l’anno 2026-2027: Giorgia De Florentiis (presidente); Massimiliano Palumbaro (vicepresidente); Michele D’Amico (segretario); Antonella Chiaversoli (prefetto e presidente incoming); Paolo Testa (tesoriere); Massimo Di Cintio (comunicatore), Raffaella Nardinocchi (past president), Antonello Campanelli (vice Tesoriere); Referenti delle Commissioni: Alessandro Volino (Azione Giovani); Pier Giorgio Pompeo /Effettivo); Angelo Colletta (Fondazione e Campus); Amedeo Di Pretoro (Amministrazione); Rodolfo Corselli (Progetti di Servizio); Claudia Ciccotti Giammaria (Immagine Pubblica); Roberta Nardinocchi (Pubblico Interesse). Consiglieri: Gino Capanna, Alex Timperio, Nisla Forcucci, Clementina Settevendemmie, Fabrizio Fusco.