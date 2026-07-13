Atletica Val Tavo, un'estate tutta di corsa

Lâ€™Atletica Val Tavo vive un periodo di intenso fermento, caratterizzato da cospicue partecipazioni alle gare e diversi risultati di rilievo. Il proposito Ã¨ confermare la competitivitÃ dimostrata negli ultimi anni, in particolare a livello regionale, dove i riscontri sono stati molto gratificanti nei vari circuiti come OPES, Corrilabruzzo UISP, Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi) e Corrimaster FIDAL.

Recentemente, alla Notturna CittÃ di Pescara, la societÃ di Collecorvino ha onorato lâ€™appuntamento per ricordare nel miglior modo Adelchi Miani, podista di lungo corso molto conosciuto nellâ€™ambiente podistico abruzzese, a un anno dalla scomparsa. I tesserati della societÃ lo hanno voluto omaggiare esibendo una maglia speciale di colore gialla con una dedica in occasione della Notturna a lui dedicata.

Ma lâ€™Atletica Val Tavo Ã¨ in trepidante attesa per il grande evento di settembre, ovvero la Stracongiunti, in programma nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre. E giusto a due mesi dallo svolgimento, grazie a unâ€™organizzazione avviata con largo anticipo, si punta a confermare il clichÃ© delle edizioni precedenti, valorizzando la bellezza di un percorso tra Congiunti e il territorio comunale di Collecorvino, insignito della Bandiera Azzurra della FIDAL, che promuove la corsa e il cammino come strumenti di benessere.

Il weekend dedicato alla Stracongiunti prevede, per sabato 12, un pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi sotto lâ€™egida UISP nel centro del paese di Congiunti. Domenica 13 settembre Ã¨ invece riservata alla gara principale per adulti sulla distanza di 11 chilometri, affiancata da una passeggiata di 2 chilometri aperta a tutti, con il cuore pulsante dellâ€™evento concentrato presso il parco comunale. Al termine, sarÃ offerto un pasta party in collaborazione con La Molisana, insieme a ricchi premi e a un pacco gara di valore.