Nasce PÂ³ - Piattaforma Pescara Partecipa, la piattaforma ufficiale di Insieme per Pescara

Allâ€™indomani del confronto sui disservizi legati alla gestione della raccolta differenziata nelle zone ad alta densitÃ abitativa, sollevato questa mattina anche nel corso della rubrica Buongiorno Regione su Rai Tre, lâ€™Associazione Insieme Per Pescara APS ribadisce il proprio metodo di lavoro basato su un approccio rigoroso e propositivo: Problema, Analisi, Soluzioni.

1. IL PROBLEMA: L'incompatibilitÃ del porta a porta ad alta densitÃ

Lâ€™estensione del sistema di raccolta "porta a porta" tradizionale in aree urbane ad altissima densitÃ abitativa â€” caratterizzate da grandi condomini da 40 o 50 famiglie sprovvisti di pertinenze interne o esterne â€” continua a generare criticitÃ igienico-sanitarie e ambientali inaccettabili. Cumuli di mastelli e sacchetti depositati per ore a ridosso di portoni, marciapiedi e dehors commerciali producono miasmi, attirano animali nocivi e ostacolano la fruibilitÃ degli spazi pubblici, con un impatto negativo sulla qualitÃ della vita dei residenti e sul commercio di prossimitÃ .

2. L'ANALISI: Fallimento organizzativo e necessitÃ di dati oggettivi

Non si tratta di una generica "inciviltÃ dei cittadini" â€” la cui stragrande maggioranza rispetta i calendari di conferimento â€”, ma di un palese fallimento organizzativo e di una rigiditÃ del modello che calpesta i principi di efficienza, efficacia, equitÃ e continuitÃ di un servizio pubblico essenziale quale Ã¨ quello della raccolta e gestione dei rifiuti. Per superare lo sfogo sterile sui social media, l'Associazione ritiene indispensabile passare dalla lamentela isolata alla costruzione di un quadro dati statistico, geolocalizzato e inattaccabile che dimostri dove e perchÃ© il sistema va in blocco sistematico.

3. LA SOLUZIONE: P3 (P-cubo) come ponte di collaborazione tra Cittadini e Istituzioni

L'Associazione Insieme Per Pescara ha giÃ ampiamente illustrato alle Istituzioni locali le soluzioni strutturali adottate con successo in molte altre realtÃ italiane ed europee:

La sospensione del porta a porta tradizionale nei contesti urbanistici incompatibili;

L'introduzione di isole ed eco-campane stradali informatizzate e intelligenti ad accesso controllato;

L'applicazione della TARI puntuale, per premiare ed economicamente incentivare i comportamenti virtuosi.

A queste proposte si affianca oggi P3 (P-cubo), una piattaforma digitale di partecipazione civica, completamente progettata e realizzata dallâ€™Associazione, che consente a residenti e commercianti di segnalare ritiri saltati e criticitÃ del territorio in pochi secondi dal proprio smartphone.

P3 non Ã¨ uno strumento di scontro, ma un canale di alleanza: le rilevazioni raccolte verranno elaborate dal nucleo tecnico dell'Associazione e messe gratuitamente a disposizione del Comune di Pescara e della societÃ di gestione del servizio. L'obiettivo Ã¨ fornire agli amministratori una mappa conoscitiva precisa per individuare i punti critici e correggere le disfunzioni, innescando una sinergia virtuosa orientata esclusivamente al bene comune e al miglioramento della cittÃ .

Il modulo dedicato ai rifiuti rappresenta soltanto il primo passo: l'Associazione Ã¨ infatti giÃ al lavoro per estendere l'operativitÃ di P3 ad altri temi cruciali per la vivibilitÃ e la sicurezza della nostra comunitÃ , quali la sicurezza urbana, la manutenzione stradale e la cura del verde pubblico. La piattaforma Ã¨ completamente gratuita, non richiede download da store digitali ed Ã¨ accessibile via browser. PuÃ² essere salvata direttamente sulla schermata principale (Home) di qualsiasi smartphone (iOS e Android) seguendo le semplici istruzioni pubblicate sui canali social ufficiali dell'Associazione Insieme Per Pescara o collegandosi al link diretto: PÂ³ - Piattaforma Pescara Partecipa.