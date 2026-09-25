Ciclovie della Transumanza al World Tourism Event di Assisi, evento internazionale dedicato alla valorizzazione dei siti patrimonio mondiale UNESCO e al turismo culturale.

L’appuntamento è ospitato nello storico Palazzo del Monte Frumentario il 24 e 25 settembre. All'interno dello spazio della Regione Abruzzo in sinergia con le Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso d’Italia, quindi, la presentazione di Ciclovie della Transumanza a operatori e professionisti del settore, raccontando un territorio che unisce natura, borghi, tradizioni e nuove opportunità di viaggio in bicicletta. In occasione del Wte di Assisi i rappresentanti di Ciclovie della Transumanza hanno avuto occasione di incontrare diversi buyer interessati al progetto.

“Due giornate di incontri e confronto per far conoscere il nostro progetto. Per promuovere il cicloturismo all'insegna della transumanza, riconosciuta dal 2019 dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità - nelle parole di Roberto Di Vincenzo di Carsa, partner privato dell’iniziativa -. Anche se molte di queste vie non esistono più nella loro forma originaria, le loro tracce restano impresse nel territorio, nei toponimi, nei paesaggi, nella cultura alimentare. Ciclovie della transumanza è un modo nuovo e allo stesso tempo antico di attraversare questi luoghi, ricucendo frammenti di storia e trasformandoli in esperienze contemporanee di viaggio lento”.



Ciclovie della Transumanza è una proposta di dodici tour per un totale di quasi quattrocento chilometri attraverso otto comuni abruzzesi delle province di Pescara e dell’Aquila: Cugnoli (capofila del progetto), Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre de’ Passeri.



Finanziato dal Piano Nazionale Complementare - Next Appennino - Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del PNC al PNRR. Codice progetto UC-B221_00658804 CUP C99I23001210006 Progetto: Le Ciclovie della Transumanza.



