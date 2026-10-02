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Gruppo Abruzzo dellâ€™Associazione Italiana Giovani per lâ€™Unesco, selezione aperta per nuovi soci

redazione
Associazioni
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Dopo un percorso fatto di incontri, progetti e relazioni costruite sul territorio, il Gruppo Abruzzo dellâ€™Associazione Italiana Giovani per lâ€™UNESCO (AIGU) Ã¨ oggi una realtÃ  consolidata, che continua a crescere grazie allâ€™impegno di chi ha scelto di esserci. Ãˆ proprio da questa esperienza condivisa che nasce la nuova call: non soltanto un invito ad aderire, ma una selezione rivolta a giovani pronti a vivere attivamente il gruppo, a mettersi in gioco e a portare idee, competenze e nuove energie al servizio delle comunitÃ  abruzzesi.

AIGU Ã¨ unâ€™associazione nazionale di giovani under 35 impegnati nella promozione dei valori UNESCO attraverso cultura, educazione, sostenibilitÃ  e partecipazione. Con gruppi diffusi in tutta Italia, favorisce lâ€™incontro tra nuove generazioni, istituzioni e comunitÃ  locali, trasformando idee e competenze in iniziative concrete.

Il Gruppo Abruzzo, coordinato dalla referente regionale Federica Vennitti, apre una nuova fase del proprio percorso e intende selezionare persone motivate, disponibili a partecipare con continuitÃ  e a contribuire concretamente alla vita associativa. Non cerchiamo soltanto nuovi nomi, ma persone desiderose di costruire insieme: ascoltare il territorio, proporre iniziative, collaborare con scuole, universitÃ , enti culturali, associazioni e istituzioni e trasformare i valori UNESCO in progetti condivisi. La selezione vuole rafforzare una comunitÃ  regionale giÃ  attiva, valorizzando sensibilitÃ , esperienze e competenze diverse.

La call nazionale Fall 2026 Ã¨ giÃ  aperta e si chiuderÃ  venerdÃ¬ 30 ottobre 2026 alle ore 12.00. Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 34 anni, cittadini italiani o di altri Stati membri delle Nazioni Unite. Per partecipare alla selezione del Gruppo Abruzzo occorre inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale allâ€™indirizzo abruzzo@aiguofficial.it, indicando nellâ€™oggetto Â«FALL 2026_CANDIDATURA ABRUZZOÂ». Non Ã¨ previsto un bando cartaceo da compilare: requisiti, modalitÃ  e aggiornamenti sono disponibili nella sezione Â«MembershipÂ» del sito ufficiale AIGU: 

https://aiguofficial.it/membership/

Le persone selezionate saranno contattate via email dalla rappresentanza regionale per un incontro conoscitivo; lâ€™esito degli incontri sarÃ  comunicato entro il 1Â° novembre 2026. Lâ€™attivitÃ  associativa Ã¨ volontaria e non retribuita. Lâ€™adesione per il 2027 sarÃ  perfezionata, dopo la conferma, con il pagamento della quota associativa tra il 1Â° e il 15 gennaio 2027, secondo le modalitÃ  comunicate dallâ€™Associazione. Per ogni dettaglio e aggiornamento si rimanda alla pagina Membership. Per informazioni sulla call, collaborazioni e attivitÃ  regionali Ã¨ possibile scrivere alla mail ufficiale:

abruzzo@aiguofficial.it

 

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