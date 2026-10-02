Riecco ‘Velandiamo’, a Pescara l'appuntamento con la ‘Barcolana d’Abruzzo'

Domenica 4 ottobre torna, per la la XXIII edizione, Velandiamo, la grande veleggiata organizzata dal Circolo Velico La Scuffia di Pescara, definita ormai dagli appassionati la “Barcolana d’Abruzzo” per l’alto numero dei partecipanti.

Circa 100 imbarcazioni d’altura e 15 catamarani sono attesi al largo della costa con partenza dal porto turistico del Marina per regalare alla città un suggestivo spettacolo in mare, godibile dalla spiaggia e dalla riviera.

Il programma parte già sabato 3 con cena e musica per armatori, equipaggi e amici appassionati di vela nel Circolo organizzatore.

Velandiamo è una veleggiata amichevole dove lo spirito di competizione però non manca perché quando un velista vede all’orizzonte una barca da raggiungere, lo spirito della gara prende il sopravvento e il vicino di banchina, una barca della stessa categoria, un nuovo armatore o un avversario mai incontrato prima diventano improvvisamente il proprio “mirino”. E così, per qualche ora, anche una veleggiata nata all’insegna dell’amicizia può trasformarsi in una piccola Coppa America sul mare di Pescara. Ed è proprio questo il fascino di Velandiamo: sport, passione, amicizia e festa convivono nella stessa giornata.