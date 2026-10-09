Architetti: focus su Nuova Pescara e mostra diffusa nel Centro storico per Open 2026

Appuntamento venerdÃ¬ 9 e sabato 10 ottobre per l'edizione 2026 di Open! Studi Aperti. In programma una mostra diffusa negli spazi delle attivitÃ commerciali del centro storico e un talk in piazza con professionisti e docenti universitari, moderato da Luca Telese. Ai saluti i sindaci di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Torna a Pescara Open! Studi Aperti, l'iniziativa nazionale promossa dal Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con cui gli architetti aprono il proprio lavoro al pubblico. L'Ordine degli Architetti Ppc della provincia di Pescara porta l'edizione 2026 nel cuore della cittÃ vecchia, venerdÃ¬ 9 e sabato 10 ottobre, nella piazza tra via Corfinio e via Flaiano.

Dopo aver fatto tappa sul lungomare di Pescara nel 2023, a Popoli Terme e Manoppello nel 2024 e in corso Umberto e piazza Sacro Cuore a Pescara nel 2025, anche quest'anno i progetti entrano nei luoghi della vita quotidiana.



Â«Anche quest'anno portiamo i progetti dove la cittÃ vive ogni giorno, questa volta tra le vetrine e i tavoli di Corso ManthonÃ¨ - nelle parole di Dante Pallotta, presidente dell'Ordine degli architetti PPC della provincia di Pescara -. E portiamo in piazza il confronto sulla Nuova Pescara, davanti ai cittadini e alle cittadine insieme ai sindaci dei tre Comuni. La cittÃ che nascerÃ dalla fusione riguarda tutti e architettura, pianificazione, paesaggio e conservazione sono le competenze con cui la nostra categoria vuole contribuire a disegnarlaÂ».

VenerdÃ¬ 9 ottobre: la mostra diffusa - Inaugurazione alle 18

Appuntamento alle 18 per lâ€™inaugurazione. Lungo Corso ManthonÃ¨ prende il via una mostra diffusa che coinvolge alcune attivitÃ commerciali della zona: ospitano le proiezioni di una selezione di progetti firmati dagli iscritti all'Ordine, organizzati in quattro aree tematiche corrispondenti alle quattro anime della professione: Architettura, pianificazione, paesaggio e conservazione. Le proiezioni proseguono per entrambe le giornate, fino a tarda serata.

Sabato 10 ottobre: Open! Arena - Inizio alle 17

Il secondo giorno fra largo via Corfinio e via Flaiano câ€™Ã¨ Open! Arena, un talk di architettura all'aperto sul tema Nuova Pescara. Aprono lâ€™incontro il presidente dell'Ordine degli architetti della provincia di Pescara, Dante Pallotta, e la referente del Forum Cultura dell'OAPPC, Letizia Egizi. Partecipano i sindaci di Pescara, Montesilvano e Spoltore, i tre Comuni che daranno vita alla Nuova Pescara.

A confrontarsi saranno poi docenti universitari e professionisti, una coppia per ciascuno dei quattro ambiti: Susanna Ferrini e Arch. Marco Volpe (architettura), Matteo Di Venosa e Arch. Aldo Cilli (pianificazione). Michele Manigrasso e Laura Crognale (paesaggio), Clara Verazzo e Casa Associati (conservazione). Modera Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro.

Programma: check-in alle 16,30; alle 17 i saluti istituzionali e presentazione della giornata; 17,30 dibattito; chiusura alle 20. In caso di maltempo Open! Arena si svolgerÃ nella sede dellâ€™Ordine in Piazza Garibaldi 42, che per lâ€™occasione sarÃ aperta anche alla cittadinanza.



