LA RESPONSABILITÃ€ DELLA COMUNICAZIONE

LE PAROLE CHE FERISCONO, LE PAROLE CHE EDUCANO

In famiglia, nel lavoro e nella societÃ , il modo in cui parliamo puÃ² costruire fiducia oppure alimentare distanza e disagio. La riflessione di Assunta Di Basilico sul valore psicologico ed educativo delle parole.

di Assunta Di Basilico

Che cosa resta dentro una persona dopo una conversazione? A volte la serenitÃ di essere stata compresa. Altre volte un senso di inadeguatezza, una domanda senza risposta, il peso di una frase pronunciata con superficialitÃ . Le parole passano in pochi secondi, ma il loro significato puÃ² accompagnarci molto piÃ¹ a lungo.

La comunicazione occupa ogni spazio della nostra vita, eppure raramente ci fermiamo a considerare come la utilizziamo. Parliamo per spiegare, chiedere, correggere, esprimere emozioni. Nel farlo possiamo dimenticare che davanti a noi câ€™Ã¨ qualcuno che interpreta ciÃ² che diciamo attraverso la propria sensibilitÃ , la propria storia e il rapporto che ha con noi.

Una stessa osservazione assume un significato diverso se viene espressa con rispetto oppure con disprezzo, in un confronto riservato oppure davanti ad altre persone. Anche il tono, lo sguardo e la disponibilitÃ ad ascoltare contribuiscono al messaggio. Per questo, essere convinti di essersi spiegati bene non significa necessariamente essere stati compresi.

La responsabilitÃ della comunicazione comincia proprio dalla disponibilitÃ a interrogarsi sullâ€™effetto delle proprie parole. Â«Non intendevo ferirtiÂ» puÃ² aprire un chiarimento, purchÃ© sia accompagnato dallâ€™ascolto di ciÃ² che lâ€™altro ha vissuto.

La psicologia e le neuroscienze offrono elementi utili per comprendere questa responsabilitÃ . Gli studi sulla minaccia socio-valutativa mostrano che sentirsi esposti a un giudizio negativo, soprattutto in condizioni percepite come incontrollabili, puÃ² attivare risposte fisiologiche di stress. Le ricerche sul funzionamento della corteccia prefrontale descrivono inoltre come uno stress intenso possa rendere meno efficienti attenzione, memoria di lavoro e controllo delle risposte. Sono risultati che aiutano a comprendere perchÃ©, in un confronto particolarmente teso, possa diventare difficile ragionare con luciditÃ e trovare le parole adatte. Non consentono, perÃ², di attribuire automaticamente un danno psicologico o cerebrale a una singola frase offensiva.

Nella vita quotidiana questa difficoltÃ Ã¨ riconoscibile: quando ci sentiamo attaccati, possiamo concentrarci sulla difesa, interrompere, alzare la voce o chiuderci. Il problema iniziale rischia cosÃ¬ di essere sommerso dalla tensione. Fermarsi, abbassare il tono e chiarire che cosa si desidera affrontare puÃ² aiutare a restituire spazio al dialogo.

In famiglia, le parole hanno anche una funzione educativa. Attraverso il linguaggio degli adulti, bambini e adolescenti imparano come si affrontano gli errori, come si esprimono i bisogni e quale valore attribuire a se stessi.

Dire a un figlio Â«Questo comportamento ha avuto una conseguenza e dobbiamo parlarneÂ» offre un riferimento concreto. Definirlo Â«incapaceÂ» o Â«un fallimentoÂ» sposta invece il giudizio dallâ€™azione allâ€™identitÃ . Ãˆ una differenza sostanziale: un comportamento puÃ² essere compreso e modificato; unâ€™etichetta negativa puÃ² diventare difficile da mettere in discussione.

La ricerca di Ming-Te Wang e Sarah Kenny ha rilevato associazioni tra disciplina verbale severa dei genitori e successivi aumenti di difficoltÃ comportamentali e sintomi depressivi negli adolescenti. Il disagio ha origini complesse, ma questi risultati richiamano lâ€™attenzione sul modo in cui gli adulti esercitano la propria funzione educativa.

Educare richiede regole, limiti e chiarezza. Richiede anche che il ragazzo continui a sentirsi riconosciuto mentre viene corretto. Â«Capisco la tua rabbia, ma le offese devono fermarsiÂ» permette di accogliere unâ€™emozione e, contemporaneamente, orientare il comportamento. La fermezza acquista cosÃ¬ un significato comprensibile, senza affidarsi allâ€™umiliazione.

Anche tra adulti, nella coppia e nei rapporti familiari, il linguaggio puÃ² avvicinare o irrigidire le posizioni. Espressioni come Â«Tu fai sempre cosÃ¬Â» e Â«Non mi ascolti maiÂ» trasformano un episodio in unâ€™accusa generale. Descrivere ciÃ² che Ã¨ accaduto e spiegare come lo si Ã¨ vissuto rende invece il confronto piÃ¹ preciso: Â«Quando mi interrompi, faccio fatica a esprimermi; vorrei poter finire e poi ascoltartiÂ».

Nel lavoro, la qualitÃ della comunicazione riguarda sia il rispetto delle persone sia il funzionamento dellâ€™organizzazione. Unâ€™indicazione incompleta, una richiesta contraddittoria o una responsabilitÃ lasciata indefinita possono generare incertezza e favorire errori. Se a questo si aggiunge il timore di essere svalutati quando si chiede un chiarimento, il silenzio puÃ² prendere il posto della collaborazione.

Gli studi di Amy Edmondson sulla sicurezza psicologica nei gruppi di lavoro hanno evidenziato unâ€™associazione tra la possibilitÃ percepita di fare domande, esprimere dubbi e riconoscere errori senza essere umiliati e i comportamenti di apprendimento del gruppo. Un ambiente nel quale le persone possono parlare dei problemi offre quindi condizioni piÃ¹ favorevoli per comprenderli e affrontarli.

Correggere unâ€™attivitÃ professionale significa indicare quale risultato era atteso, che cosa deve essere migliorato e quali strumenti servono. Un giudizio generico sulla persona lascia invece irrisolta la questione operativa e puÃ² compromettere la fiducia.

Le tensioni lavorative possono inoltre accompagnare la persona a casa. Preoccupazione e affaticamento possono ridurre la disponibilitÃ allâ€™ascolto, rendere piÃ¹ difficile la gestione dei contrasti e limitare la partecipazione alla vita sociale. Famiglia, lavoro e comunitÃ sono ambiti che si influenzano reciprocamente: ciÃ² che accade in uno puÃ² trovare eco negli altri.

Nella societÃ , questa responsabilitÃ diventa ancora piÃ¹ evidente. Le parole con cui descriviamo una persona, una fragilitÃ o un gruppo contribuiscono a orientare lo sguardo collettivo. Unâ€™etichetta puÃ² oscurare una storia; unâ€™espressione rispettosa puÃ² lasciare spazio alla comprensione. Negli ambienti digitali, poi, una frase puÃ² essere condivisa e letta lontano dal contesto nel quale Ã¨ nata. Prima di pubblicare, distinguere un fatto da una supposizione Ã¨ una forma concreta di cura della comunicazione.

Possiamo dissentire, criticare una scelta e chiedere spiegazioni mantenendo precisione e rispetto. La capacitÃ di discutere senza umiliare Ã¨ una competenza che si apprende e che rende piÃ¹ praticabile la partecipazione.

Un aiuto puÃ² venire anche dal riconoscimento delle emozioni. In uno studio sperimentale, Matthew Lieberman e collaboratori hanno osservato che attribuire un nome alle emozioni suscitate da immagini era associato a una minore risposta dellâ€™amigdala, una struttura coinvolta nella valutazione della rilevanza emotiva degli stimoli. Il risultato non Ã¨ una formula per risolvere ogni conflitto, ma offre un riferimento per comprendere il valore del linguaggio emotivo.

Dire Â«Sono delusaÂ», Â«Mi sento preoccupatoÂ» oppure Â«Ho bisogno di capire meglioÂ» rende piÃ¹ riconoscibile ciÃ² che stiamo vivendo. Lâ€™interlocutore puÃ² cosÃ¬ rispondere a un bisogno espresso, anzichÃ© tentare di decifrarlo attraverso unâ€™accusa.

La prospettiva pedagogica invita proprio a coltivare queste capacitÃ : ascoltare senza preparare immediatamente una replica, formulare richieste comprensibili, verificare ciÃ² che si Ã¨ capito e riconoscere quando una parola Ã¨ stata inappropriata. Anche le scuse hanno una funzione educativa, soprattutto quando sono seguite da un cambiamento nel comportamento.

La filosofia dialogica di Martin Buber richiama il valore dellâ€™incontro con lâ€™altro come interlocutore nella sua interezza. Ãˆ un pensiero che puÃ² accompagnare la nostra vita quotidiana e ispirare una riflessione: Â«La parola diventa educativa quando lascia allâ€™altro lo spazio di essere ascoltato e riconosciutoÂ». Una formulazione ispirata al suo pensiero, che invita a considerare il dialogo come unâ€™esperienza di reciprocitÃ .

Prima di parlare possiamo allora domandarci: ciÃ² che sto per dire aiuta a comprendere? Esprime con chiarezza il problema? Lascia allâ€™altro la possibilitÃ di rispondere?

Ogni parola entra nella storia di qualcuno. La responsabilitÃ educativa sta anche nello scegliere quale traccia lasciare.

Dott.ssa Assunta Di Basilico