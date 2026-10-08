Come immaginano Pescara le nuove generazioni? Parte il contest creativo

Come immaginano Pescara le nuove generazioni? Come la vedono oggi? Come la vivono? E, soprattutto, come vorrebbero che fosse la Pescara dei prossimi decenni?

Nasce da queste domande “La tua Pescara. Come la vedi. Come la vivi. Come la immagini”, il contest creativo promosso dal Comune nell’ambito di Pescara 100, il programma dedicato al centenario della nostra città.

Si può partecipare fino al 10 dicembre, da soli o in gruppo.



“Vogliamo costruire - si legge in una nota del Comune di Pescara - un grande racconto collettivo fatto di immagini, suoni, parole e idee, guardando i nostri primi cento anni di storia attraverso gli occhi delle nuove generazioni e, insieme a loro, immaginando i prossimi cento”.



Tutte le informazioni e le modalità per partecipare:

https://pescara100.it/il-contest/