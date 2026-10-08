Montesilvano capitale mondiale delle arti marziali

Montesilvano si prepara a vivere un mese di ottobre allâ€™insegna delle arti marziali e della grande partecipazione sportiva. La cittÃ abruzzese sarÃ infatti teatro di due importanti appuntamenti, capaci di richiamare sul territorio atleti, tecnici e appassionati provenienti da numerosi Paesi.

Ad aprire il calendario saranno i World Shuaijiao Games 2026, in programma dal 9 allâ€™11 ottobre al Palaroma. Per la prima volta nella storia della manifestazione, il piÃ¹ importante appuntamento internazionale dedicato allo Shuaijiao, antica arte marziale cinese, si svolgerÃ al di fuori dei confini della Cina. Sono attesi circa 250 atleti e 50 tecnici in rappresentanza di 27 Paesi dei cinque continenti.

A seguire, dal 16 al 18 ottobre, sarÃ la volta del 12Â° Stage Nazionale Arti Marziali ACSI, ospitato dal Pala Dean Martin di Montesilvano. Lâ€™appuntamento vedrÃ la partecipazione di oltre 700 atleti e tecnici, provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi esteri, tra cui Francia, Svezia, Danimarca, Marocco, Germania, Spagna, Inghilterra e Costa dâ€™Avorio.

Le attivitÃ si svilupperanno su circa 1.500 metri quadrati di tatami, con un programma articolato in circa 20 discipline e uno spazio dedicato specificamente ai piÃ¹ giovani. Una formula che conferma la vocazione dello Stage ACSI a rappresentare un momento di confronto tecnico, formazione e condivisione, attraverso discipline accomunate dai valori del rispetto, della disciplina e della crescita personale.

Lâ€™appuntamento di Montesilvano assume inoltre una particolare rilevanza per il territorio, grazie alla presenza di centinaia di partecipanti e accompagnatori e alla conseguente ricaduta sul comparto turistico e sulle attivitÃ locali.