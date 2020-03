IL POTERE DELLA MENTE

Lo strumento più miracoloso nell'esistenza umana non è il computer, l'automobile o le navicelle spaziali, ma la mente umana.

La mente è davvero la cosa più miracolosa, se solo fosse usata consapevolmente.

Cosa vuol dire consapevolmente?

La ragione per cui il successo arriva in modo cosi naturale per alcuni ed è come una corsa ad ostacoli per altri, dipende dal fatto che una persona pensa nel modo in cui vuole e un'altra pensa contro se stessa.

Infatti la natura della mente umana spesso assomiglia ad una scimmia dispettosa.

Spesso la mente scimmiotta, ripete e imita, proprio come diciamo di chi fa il verso a qualcuno.

Questo vuol dire che scimmiottare è il lavoro a tempo pieno della mente.

Quindi una mente senza stabilità si comporta proprio come una scimmietta.

C'è una via d'uscita dai meccanismi dispettosi della mente?

SI' <<

Ed ecco dove è nascosto il segreto di una mente che ha sia radici che ali.

Misteriosamente le risorse più potenti sono nella stanza meno visitata della mente.

Qual è la buona ragione per accedere alla dimensione più remota della tua mente?

Intanto va detto che in questa stanza della mente non c'è traccia ne' di memoria, né di identificazione con i ruoli sociali.

Perciò quando accedi a questa parte della mente puoi contattare la forma più pura d'intelligenza.

È una dimensione che va oltre le divisioni e i giudizi.

S'intuisce la buona ragione per accedere a questa parte incontaminata della tua mente?

Innanzitutto potrai notare che la mente smette di preoccuparsi di quello che succede o non succede.

E la ragione è questa.

Si tratta della stanza della mente che fa succedere qualsiasi cosa. Tutto succede in un modo fluido e il bello è che gli eventi evolvono in modi che non hai nemmeno immaginato.

Ti piace?

Ecco i temi principali dei TRE incontri:

> Le 4 colonne della preparazione mentale che vuoi con te all'alba di ogni nuovo giorno

> Come trascendere le 3 funzioni della mente all'origine di ogni grande problema umano.

> Lo strumento più pratico che la psicologia buddista ha regalato a chi affronta momenti difficili

Bene. Ora tocca a te.

Vuoi forgiare la tua mente per mettere in moto quello che hai a cuore senza sforzi o patemi?

NOTA. Questo ciclo di tre incontri è esperienziale.

Quindi per garantire una buona esperienza, questi tre incontri sono a numero chiuso.

- - Non più di 12 persone.

Dunque chi vuole partecipare può richiedere i dettagli e riceverà tutte le info via WhatsApp.

IL POTERE

DELLA MENTE

Come Forgiare la Forza Mentale

con le 8 Chiavi delle Prestazioni Superiori

Sabato 14 marzo

Ore 17.50 • 19.40

- - > Ingresso libero! < -

Sono disponibili solo 12 posti.

La sede e le altre info per partecipare a questo evento le potrai ricevere effettuando la registrazione del tuo posto (vedi in basso).

