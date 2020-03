"Vorrei averti qui" - Il nuovo singolo di Andrea Pimpini!

Il cantante pescarese Andrea Pimpini non si ferma e, dopo il successo avuto su Spotify con un aumento degli ascolti del 70%, pubblica il videoclip di “Vorrei averti qui”!

Il singolo sarà in rotazione radiofonica a partire da oggi

“Vorrei averti qui” è il terzo estratto del disco “Lacrima” uscito lo scorso 6 Dicembre e segue il successo di “Ti amo per davvero” e “Lacrima” che, complessivamente, su YouTube hanno superato le 500 visualizzazioni. Un singolo speciale che, come ha raccontato a Dicembre Andrea, è l’unico brano d’amore presente nel disco che lo riguarda da vicino.

“Una volta ho conosciuto una ragazza simpaticissima. La prima cosa che ho notato è stato il suo sorriso. Così la sera, dopo essere tornato a casa, ho scritto 'Vorrei averti qui'... È l'unica canzone d'amore presente nel disco che mi riguarda da vicino”

“Vorrei averti qui” è il sesto videoclip che è possibile trovare sul canale youtube di Andrea Pimpini. Il video più visualizzato è quello di “Neve bianca”, canzone uscita nel Dicembre del 2019 che ha subito spopolato in rete. Il brano è stato presentato su Zoomagazine, Lifestyle e Greater Fool Media (uno dei tre network youtube più grandi d’Italia). La canzone, inoltre, è stata aggiunta per un giorno in programmazione radio in tutta Lazio.

“Questa volta ho scelto di non apparire in video cantando in playback come ho fatto in tutti i videoclip pubblicati finora, bensì ho scelto di lasciare spazio agli attori. Il video racconta la storia di due sposi che si amano alla follia”

Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone.

Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics.

A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media.

Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. L'album riceve migliaia di stream e viene recensito positivamente da Radio Coop