Il Coronavirus ha portato "Bambi" in visita a Pescara?

Questa mattina un animale selvatico (sembrerebbe un cerbiatto) è stato visto, fotografato e ripreso da telecamera di sorveglianza a Pescara.

Lo scatto, pubblicato online da Giulio De Collibus, presidente dell'Archeo Club di Pescara, è stato effettuato poco dopo le 11 in via Monte dei Fiori all'incrocio tra via Colle Scorrano e via di Sotto a Pescara Colli.

L'animale, che probabilmente si è avventurato in città a causa dello scarso traffico e la bassa presenza di persone nelle strade, è arrivato da Montesilvano per poi fermarsi all'incrocio e attraversare la strada dirigendosi verso via Colle Scorrano.

Ecco il video (grazie a Daniele Lattanzio)