"Un'immagine che è già storia"

Roma, piazza San Pietro vuota. Cielo cupo.

C’è solo la sua voce. Solo la sua preghiera.



Un’immagine che rimarrà per sempre. Che è già storia.

Come le sue parole. Non retoriche, non vuote. Rivolte a tutti, credenti o non.

“Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo".



Sì, Papa Francesco. Solo insieme ce la faremo.

Perché nessuno si salva da solo.

di Leonardo Cecchi