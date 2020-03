Truffe ai tempi del Coronavirus. Non aprire la porta ai finti controlli sui residenti

I truffatori e i ladri non si fermano mai, neanche e soprattutto durante i periododi di difficoltà come quella che stiamo vivendo in questo periodo.

L'ultima trovata è quella dei "controlli sui residenti", cioè un finto messaggio affisso nei condomini che invita i non residenti ad abbandonare le abitazioni e rientrare nelle loro case di residenza.

Il volantino che segnala la truffa, che sarebbe stato affisso in diverse zone dei Colli, è stato pubblicato su facebook dal consigliere regionale Antonio Blasioli accompagnato da questo messaggio:

È una truffa!! Attenzione

Mi chiedono di fare un appello e trovo giusto farlo.

Volantini come questi sono stati trovati in alcune zone dei colli di Pescara. È accaduto anche in altre città.

Si tratta di un invito ad aprire la porta di casa alle autorità che dovranno verificare se nell'appartamento sono presenti persone non residenti. Una vera e propria truffa che, con molta probabilità, ha lo scopi di intrufolarsi nelle case di anziani per derubarli dei loro averi.

La Questura di Roma si è già espressa su un caso analogo con una nota: “Quanto riportato su detti volantini è da ritenersi falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare, soprattutto laddove “vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza”.

Fate quindi molta attenzione!!