Andrea Pimpini: tre video live per l'iniziativa #iosuonodacasa

L’iniziativa #iosuonodacasa promossa da tutti i più importanti magazine del settore (Optimagazine, Rockol.it, Onstage) insieme a etichette e agenzie di management continua anche questa settimana con molti appuntamenti live da casa!

Andrea Pimpini, in collaborazione con thegametv.it, ha organizzato per questa settimana tre appuntamenti live per l’iniziativa #iosuonodacasa

Le dirette sono previste questa sera (lunedì 6 aprile), mercoledì 8 aprile e sabato 11 aprile alle 19:00. Andrea canterà direttamente da casa tre brani selezionati dal suo ultimo disco di inediti “Lacrima”, uscito lo scorso 6 Dicembre.

I video saranno caricati su Instagram e Facebook

Facebook: https://www.facebook.com/andrewufficiale/

Instagram: https://www.instagram.com/pimpiniandrea/

A proposito del Coronavirus Andrea dice:

“Abbiamo la possibilità di cambiare e di migliorarci. Quante volte eravamo soliti lamentarci per la mancanza di tempo? Ci disperavamo sempre perché non potevamo dedicarci alle nostre passioni. Ora invece possiamo trarre vantaggio da questa situazione e fare tutte le cose che avremmo sempre voluto fare. Io sto sfruttando queste giornate non solo per giocare e guardare serie tv ma anche per continuare a studiare musica e comporre canzoni.

Ho aderito all’iniziativa #iosuonodacasa per dare un piccolo contributo. Non sono famoso e non ho molta voce in capitolo ma voglio comunque unirmi alle tante voci che da settimane stanno supportando l’Italia. Lunedì 6, Mercoledì 8 e Sabato 11 Aprile caricherò dei video live da casa su Facebook e Instagram per cantare alcune mie canzoni e cercare di fare compagnia a tutti gli italiani costretti a stare a casa.”

Ricordiamo che l’iniziativa #iosuonodacasa a cui ha aderito il cantante Andrea Pimpini ha come scopo principale quello di raccogliere fondi per aiutare l’ospedale Niguarda di Milano che ha bisogno di “unità posto letto rianimazione”. Si può contribuire donando 2 euro con un SMS al numero 45527 o chiamando da telefono fisso (in questo caso si potrà scegliere se donare 5 o 10 euro)

Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone.

Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics.

A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media.

Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. L'album riceve migliaia di stream, viene recensito positivamente da Radio Coop e viene promosso da IlPescara