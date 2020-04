Fabrizio Costantini e l'amore per il Pescara. Ecco la sua opera in miniatura

Tempo di quarantena, tempo di creatività.

Sicuramente oggi tante persone hanno molto tempo a disposizione da poter dedicare a passioni o a progetti che, spesso, vengono lasciati in un cassetto in attesa di "tempi migliori" o di "avere tempo per realizzarli".

Beh ora di tempo ne abbiamo tanto e Fabrizio Costantini ha deciso di dedicarlo alla sua grande passione... il Pescara. Non potendo andare a vedere i biancazzurri in campo, Fabrizio ha realizzato una meravigliosa copia dello Stadio Adriatico utilizzando il polistirene.