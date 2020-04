Da Bikelife la proposta dei tour in Vespa, sulle orme del progettista Corradino D'Ascanio

In un momento difficile per tutta l’economia turistica, dal tour operator di vacanza attiva Bikelife, il rilancio dell’immagine dell’intero Abruzzo turistico, con il lancio di un progetto che mira ad offrire un servizio unico ed originale nella regione che ha dato i natali all’inventore della Vespa, Corradino D’Ascanio da Popoli.

“Consapevoli che il momento richiede prioritariamente risposte in tema sanitario, noi di Bikelife pensiamo sia giusto anche pensare da oggi alle fasi del rilancio dell’economia turistica - commentano da Bikelife -. In particolare di quella esperienziale, con concretezza nei modi e nei mezzi, con risposte concrete ed urgenti, in grado di intercettare la prevedibile grande voglia di vacanza all’aria aperta che si sprigionerà non appena sarà possibile tornare alla nostra vita quotidiana”.

Il progetto intende intercettare turismo nazionale e non, offrendo per la prima volta un servizio di noleggio e organizzazione tour in Vespa. “Rendiamo omaggio all’icona del Made in Italy e contemporaneamente ad un genio dell’inventiva abruzzese come Corradino D’Ascanio, padre nobile dello scooter della Piaggio” aggiungono dal tour operator.

Vespa Lover, è già attivo nella nuova Ciclostazione di Francavilla al Mare, (stazione ferroviaria) al momento chiusa per le norme di contenimento Covid19.

La flotta include Vespa 125 tradizionali e le nuovissime Vespa Elettrica 125, per noleggiare per escursioni in libertà, anche con mappe e road book, per possibili itinerari da percorrere per conoscere angoli sconosciuti e curiosità di ogni genere.

“Ci sono inoltre tour guidati bilingue, con vacanze dai weekend fino ad una settimana, con servizi quali trasporto bagagli, prenotazione alberghi, soste lungo il percorso con i punti d’interesse, ristoranti e trattorie, assistenza tecnica e logistica, con itinerari che ripercorrono i luoghi della storia della vespa in Abruzzo sulle orme di Corradino D’Ascanio” concludono da Bikelife.