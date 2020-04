Inquinamento a Pescara, l'intervento di una lettrice

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Avendo letto questo servizio vorrei poter portare a testimonianza la mia esperienza in proposito.

Abito sul lungomare Colombo a Pescara, ed essendo una zona compresa fra il mare e la pineta dannunziana, mai avrei immaginato di dover sopportare un fortissimo disagio dovuto al forte odore di inquinamento da combustione da legna o pellets proveniente dalla zona dietro casa mia, per tutti i giorni da ottobre in poi, e ancora adesso che siamo ad aprile inoltrato, ogni pomeriggio verso sera e la notte l'aria diventa irrespirabile, ed anche con le finestre chiuse l'odore nauseabondo entra in casa creando forte disturbo e mal di testa.

Quindi a proposito di quello che si dice nel servizio citato sopra, confermo che il traffico veicolare non è certo la sola causa di inquinamento atmosferico, ma i fumi provenienti dalle stufe e camini che bruciano legna o pellets, presenti in grande quantità nella città di Pescara sono le maggiori cause.

Chiedo che venga preso in considerazione l'ipotesi di vietare tali sistemi di riscaldamento, per di più essendo presente nelle case il metano.

Confidando che la mia comunicazione venga presa in considerazione, invio cordiali saluti.