Digital Chain tra Content Provider e Giornalismo Online

Con il termine “Content Provider” si intende un fornitore di contenuti destinati a giornali online, motori di ricerca, siti web, uffici stampa e società editrici. Oggi esistono numerose società italiane che producono e forniscono contenuti di qualità ai loro committenti, dietro la sottoscrizione di un abbonamento o un pagamento del servizio di fornitura. Sono organizzate come delle vere e proprie redazioni, il cui lavoro consiste, appunto, nella produzione di contenuti destinati all’utilizzo esclusivo presso terze parti.

Una di queste è la giovane società editoriale romana Digital Chain, nata nel grembo della storica web agency Syrus Industry ed oggi molto attiva nella gestione dei contenuti online. Nella pagina di presentazione di Digital Chain si leggono alcuni dei servizi editoriali offerti dalla società, tra i quali, a titolo di esempio, ci sono la pubblicazione e la distribuzione di un libro online o di una rivista aziendale, la gestione di blog personali o aziendali, la progettazione di campagne di comunicazione incentrate sull’ottimizzazione di contenuti per i motori di ricerca e la pianificazione di uffici stampa online. Li abbiamo conosciuti più da vicino per scoprire quale fosse il ciclo produttivo di una società editrice online sviluppata sulla fornitura di questo genere di servizi.

Prima di tutto, scopriamo che la redazione è composta da redattori e “copywriters”, termine inglese, quest’ultimo, che definisce il professionista dedicato alla lavorazione di contenuti creativi per le campagne pubblicitarie. Nel caso di Digital Chain, il copywriter lavora a braccetto con i professionisti del web marketing che si occupano di gestire pubblicità online destinate alla visibilità e al business delle aziende online. Per fare un esempio, il copywriter si occupa di scrivere i contenuti destinati alle newsletter e ai comunicati stampa, di redigere le “schede di prodotto” per gli shop online e di sviluppare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca e destinati alle agenzie che implementano, a loro volta per conto dei loro clienti, campagne di comunicazione e marketing sul web.

Come lavora una redazione di questo genere? Il management del lavoro di redazione si svolge fisicamente presso gli uffici della società editrice mentre, per quanto riguarda i redattori e gli scrittori dei contenuti commissionati, questi ultimi lavorano online (in postazione di “smart working”) ed inviano i contenuti prodotti alla redazione centrale. Molti di questi “writers” sono giornalisti e liberi professionisti che lavorano da casa per scrivere e fornire i contenuti richiesti. Potrebbero trattarsi di contenuti destinati all’impaginazione di un sito web, oppure destinati ad una campagna pubblicitaria, oppure utilizzati come comunicati stampa presso gli uffici stampa di settore.

Una buona strategia di gestione di una redazione online è di tipo piramidale: la redazione centrale, in contatto con il committente e con l’area tecnica, pianifica la produzione dei contenuti e commissiona questi ultimi alla redazione online. Una società innovativa come Digital Chain, con sede a Roma, ci fa scoprire più da vicino il nuovo mondo delle professioni giornalistiche ed editoriali, in un mondo che ruota intorno allo smart working e alla capacità di gestire il lavoro di squadra in base alle singole competenze. I servizi editoriali della società Digital Chain comprendono anche la consulenza strategica, ovvero la fornitura di modelli, consigli e idee per avviare con successo la propria attività online avvalendosi dei prodotti editoriali.

C’è una grossa cooperazione tra le redazioni online e la nutrita rete di Content Provider che offre oggi il mercato italiano. Non a caso, ci raccontano dal quartier generale di Digital Chain, il nome dell’azienda è ispirato dalla traduzione inglese di “catena digitale” perché, da tempo ormai, il lavoro delle redazioni online si sviluppa sulla sinergia delle professioni e sulla competitività della propria rete di professionisti della scrittura. In questo specifico momento storico l’azienda sta dedicando particolare attenzione al fenomeno del monitoraggio “fake news” su internet, queste ultime, viste come il virus digitale dell’informazione, possono essere combattute educando gli utenti a verificare le fonti delle informazioni e ad interagire con le redazioni online che si offrono di fare da portavoce dell’informazione di qualità. Sul sito internet www.corrieredelweb.com potete visitare, invece, la giovane testata giornalistica edita da Digital Chain esclusivamente in formato digitale e senza pubblicità.