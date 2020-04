Trading Forex: caratteristiche e come funziona

Il contesto finanziario di questo periodo è piuttosto complesso. Infatti la crisi determinata dal diffondersi dell’epidemia di coronavirus ha creato parecchie incertezze. La pandemia non poteva non avere delle conseguenze anche sul mondo degli investimenti. Ecco spiegato perché molti trader si rivolgono con un certo interesse nei confronti del mercato del Forex. Questo da sempre si è caratterizzato come un mercato piuttosto dinamico, anche perché dà la possibilità di investire su asset differenziati, spesso rappresentati dalle valute, che si rivelano molto interessanti. Un esempio potrebbe essere costituito dal dollaro, che viene considerato da molti un cosiddetto bene rifugio, sfruttabile anche nei periodi di maggiore incertezza dei mercati finanziari.

Le caratteristiche fondamentali

In questo sito è spiegato il concetto di “Forex Trading”. Se vuoi interessarti di questo mercato, devi essere consapevole di cosa si intende per mercato Forex. Devi sapere innanzitutto che si tratta di un mercato di valute che muove un giro d’affari basato su cifre incredibili.

Ogni giorno infatti convergono su questo mercato delle enormi somme di denaro. Coloro che decidono di approfittare delle possibilità offerte dal Forex ogni giorno possono scambiare coppie di valute estere, scegliendo fra quelle che risultano più appetibili.

La caratteristica fondamentale del Forex è rappresentata dal fatto che si tratta di un mercato decentralizzato. Quindi a determinare i prezzi di scambio delle valute non sono degli appositi enti governativi e nemmeno le banche. I prezzi seguono l’andamento del mercato, che si basa sul rapporto fra la domanda e l’offerta.

L’importanza delle transazioni OTC

Ma come si svolgono le transazioni all’interno di questo mercato così flessibile e dinamico? Se vuoi accedere al mondo del trading Forex, devi sapere che le transazioni avvengono OTC. Si svolgono su dei mercati attraverso una rete che mette in collegamento trader che agiscono da tutto il mondo.

Naturalmente questo non vuol dire che si tratti di qualcosa di particolarmente rischioso. Alcuni sono convinti per esempio del fatto che, poiché il Forex non ha una sede legale fisica, possa implicare delle truffe o delle perdite consistenti.In realtà il fatto di non possedere una sede legale fisica comporta una maggiore accessibilità.

Alcuni investitori credono nel fatto che il tipo di transazioni OTC, sigla che significa over the counter, sia molto vantaggioso rispetto a quello tradizionale. Infatti con questo metodo di transazioni i prezzi potrebbero risultare anche più bassi.

Ecco perché il trading Forex è un’attività accessibile anche a quei trader che vogliono investire soltanto piccoli capitali.

Come iniziare ad investire in questo mercato

Molti decidono, per usufruire delle grandi possibilità che offre il Forex, di tenere conto delle opportunità importanti messe a disposizione dai broker online. I broker online sono delle piattaforme che in genere tengono in grande considerazione i cosiddetti CFD, sigla che significa contracts for difference.

Questi ultimi sono degli strumenti finanziari che consentono di investire su un asset senza che per questo si debba ricorrere alla necessità di acquistarlo in maniera diretta.

Di solito ci si basa sulla possibilità di guadagnare anche a seconda delle previsioni. L’importante è insomma riuscire a capire come andrà il mercato riguardo ad uno specifico asset, per riuscire a guadagnare anche nei momenti di ribassamento del mercato.

I broker online, se vuoi sapere quali sono quelli migliori, spesso sono disponibili in maniera gratuita. Inoltre spesso queste piattaforme mettono a disposizione degli strumenti di supporto molto utili. Per esempio molte piattaforme hanno delle specifiche funzionalità che consentono di partire da un’analisi tecnica dei dati, per tenersi costantemente aggiornati sull’andamento del mercato.

L’analisi tecnica iniziale è fondamentale, se vuoi avere la possibilità di mettere a punto le giuste strategie, per riuscire a ricavare anche profitti consistenti.

Ricordati che comunque, in qualsiasi situazione di investimento, esiste sempre il rischio di perdite. Tuttavia, se scegli bene la piattaforma a cui affidarti e riesci a conquistare una certa esperienza sul campo, non trascurando mai lo studio e la preparazione, col Forex trading puoi raggiungere anche obiettivi importanti.

Spesso i broker online risultano molto utili proprio perché queste piattaforme permettono di operare in maniera piuttosto rapida. Si caratterizzano come degli strumenti importanti anche grazie alla semplicità attraverso la quale è possibile accedere ai vari mercati finanziari ed investire sui settori che si ritengono più interessanti.

La scelta del broker quindi è davvero fondamentale, per riuscire ad ottenere i risultati in cui speri. Il Forex trading poi, dal canto proprio, è un mercato liquido molto interessante, anche perché si contraddistingue per costi di transazione che sono molto bassi.