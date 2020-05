L'importanza dell'igiene delle mani

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è impegnata ogni anno a sostenere Campagne di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione delle “Infezioni Correlate all’Assistenza” (ICA) e a promuovere, globalmente, la buona pratica di igiene delle mani per ribadirne il ruolo chiave nella prevenzione e controllo della trasmissione di microrganismi potenzialmente patogeni (batteri, virus, funghi e lieviti, protozoi).

Lavarsi le mani, infatti, non è solo un gesto di igiene quotidiana ma anche un importante strumento per prevenire il diffondersi di infezioni pericolose per la salute umana, come la pandemia da Sars-Cov-2.

La Asl di Pescara, impegnata nella lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (I.C.A.) e alle Malattie Infettive e diffusive, aderisce anche per il 5 maggio 2020 alla Campagna di sensibilizzazione globale sullo specifico tema, dedicandola a tutti i cittadini e a coloro che si occupano quotidianamente degli “altri” (Operatori sanitari, Volontari, Caregivers) e che, attraverso l’attuazione di questa semplice ma importante pratica, contribuiscono alla tutela della Salute Pubblica, a prevenire sofferenze e a salvare vite umane.