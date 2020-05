Via Enzo Ferrari, terminati ieri i lavori. Ecco le novità

Sono terminati ieri i lavori in via Enzo Ferrari che è stata riaperta al traffico veicolare.

I lavori - spiega l'assessore Mascia - sono stati avviati dopo la segnalazione di criticità, segnalate dalla Polizia Municipale, e poi acuite dall'aumento dei passaggi delle ambulanze a causa dell'emergenza Covid-19.

Durante i lavori è sono stati effettuate queste operazioni:

"La Polizia municipale ci aveva più volte sollecitato un intervento - ricorda l'assessore Albore Mascia - che consentisse di evitare il più possibile imbottigliamenti, soprattutto prima dell'ingresso alla rotatoria di via del Circuito, anche per evitare che le ambulanze dirette verso l'ospedale rimanessero bloccate nel traffico. Prima di iniziare i lavori dunque, abbiamo effettuato sopralluoghi a cui ha partecipato anche la Tua per verificare anche le necessità del trasporto pubblico. Il cantiere è stato quindi aperto in un periodo con bassi volumi di traffico con lo scopo di limitare al massimo i disagi per i cittadini".