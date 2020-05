Antonio Caroselli (PD) su dichiarazioni Pignoli nei confronti di D'Alfonso

“Inauditi e ingiustificati sono le ordinanze del Sindaco di Pescara del primo maggio in Città. Il Consigliere dell’Udc dovrebbe sapere che un atto di sindacato ispettivo è in questo caso, per un rappresentante del nostro territorio e della nostra Città tra gli scranni del Parlamento, un atto dovuto.”

Antonio Caroselli, Segretario del Circolo PD di Pescara Portanuova e componente della Segreteria cittadina pescarese, risponde a quanto dichiarato quest’oggi dal Capogruppo dell’Udc Pignoli - “il lavoro svolto durante la fase 1 dal Partito Democratico e dal Senatore D’Alfonso per il bene dei cittadini è sotto gli occhi di tutti ed è verificabile nella sua pagina istituzionale lucianodalfonso.it, dove sono state riassunte in nove punti.

Piuttosto, Il Capogruppo dell’Udc non faccia il ‘Ghino di Tacco’ interroghi lui la Giunta regionale e il Sindaco di Pescara e spieghi ai pescaresi come mai dopo il roboante annuncio dei 1000 euro a famiglia, queste siano ancora al palo, come mai la Giunta regionale si sia adoperata con incomprensibile ritardo sull’attivazione dell’accordo sulla cassa integrazione in deroga e come mai la Regione Abruzzo è al terzultimo posto delle Regioni con più procedure liquidate dall’INPS – in fine, conclude Caroselli – Chieda, inoltre, al Sindaco di Pescara di come mai abbia gettato nel caos la Città per inseguire un guerra fredda fascioleghista che sta trasformando alcune Regioni in terreno di scontro politico e se sia accettabile che le eventuali conseguenze le paghino i cittadini pescaresi sulla loro pelle”.