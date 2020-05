Bolletta da 445 euro per 8 giorni di lavoro. Lo sfogo del proprietario di Bar Aurora in viale Bovio

Marzo e aprile 8 giorni di lavoro ma devi pagare lo stesso questi importi. Se un cliente consuma davanti al bar rischio 5000 euro di multa e chiusura. In ogni luogo del mondo che ho visitato sono sempre stato orgoglioso di dire sono italiano inizio quasi ad a indignare questa cosa scusatemi per lo sfogo

Con questo sfogo pubblicato su facebook, Gianluca Bosco, proprietario del Bar Aurora in viale Bovio, ha esternato tutto il suo dispiacere per quanto sta succedendo; per le difficoltà che tutti, purtroppo, stiamo affrontando in un modo o nell'altro.

Questi problemi - ci dice Gianluca - sono sia di chi sta a casa e non ha più un lavoro, sia di chi un lavoro ce l'ha ancora ed è in cassa integrazione e anche, come nel mio caso, di chi ha un'attività che ha fortemente risentito del lock down e di tutte le conseguenze che quest'ultimo ha portato. Tutto questo ti spezza le gambe e ti fa pensare "ora abbasso la serranda, prendo le chiavi e le vado a riconsegnare". Siamo a rischio multe e non riusciamo a lavorare e tutto questo porta ad avere una pressione addosso difficile da sopportare. Se non paghiamo le bollette rischiamo abbassamenti di tensione, anche trovare gli stimoli per alzare la serranda è difficile.

Stimoli che, ovviamente, lui come tanti altri riescono a trovare nel profondo del cuore, stimoli per continuare il lavoro che amano e che, seppur tra tante difficoltà, ogni giorno continuano a fare con la stessa passione di sempre, con la stessa voglia di dare, nel suo caso, un po' di relax e un sorriso ai suoi clienti.