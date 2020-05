Montesilvano, da giugno i disabili potranno prenotare da casa il trasporto pubblico

Il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere delegato alle Politiche delle barriere architettoniche Giuseppe Manganiello, il responsabile dell'Ufficio Disabili e dell'Associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante e il consigliere di Angsa Abruzzo Angelo D'Angelo hanno incontrato il responsabile dei trasporti per l'area metropolitana Chieti-Pescara di Tua, Raffaele Piscitelli per l'attivazione del servizio sperimentale di trasporto urbano dedicato alle persone diversamente abili. Nelle scorse settimane il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante aveva assicurato l'avvio delle prestazioni in un incontro con il primo cittadino nella sede di via Raiale.

"Ringrazio Tua, in particolare il presidente Giuliante e il responsabile Piscitelli – afferma il consigliere Giuseppe Manganiello - per aver garantito da giugno il servizio sperimentale di trasporto per le persone diversamente abili, assicurando mezzi pubblici con e senza pedana per gli spostamenti. Attraverso una linea telefonica e un indirizzo mail dedicati si potrà prenotare anche da casa, in orari prestabiliti, fornendo il certificato di invalidità, il posto per la persona diversamente abile e per il suo accompagnatore. A causa delle norme sul distanziamento anche Tua ha diminuito il numero dei posti sui mezzi pubblici, ma garantirà due posti (uno per disabile e uno per accompagnatore) sulle varie linee urbane ed extraurbane. Da tempo la nostra amministrazione comunale ha dichiarato guerra alle barriere architettoniche e in questo momento particolare è nostra premura garantire questo diritto".

Soddisfatto anche il responsabile dell'Ufficio Disabili Claudio Ferrante: "Promuovendo l'autonomia di persone a rischio emarginazione e facilitandone l'integrazione anche in questa situazione emergenziale – spiega Ferrante - si garantirà il diritto alla mobilità e la certezza del diritto delle persone con disabilità grave. E' un passo avanti importante per la città di Montesilvano, in tema di disabilità. E' determinante però l'impegno di Tua e la messa a disposizione del personale per il servizio affinché tutto possa funzionare per il meglio e al più presto. Tua ha assicurato che fornirà anche un servizio sperimentale a chiamata con un mezzo per le questioni urgenti di salute e in particolare per le visite mediche in ospedale, delle persone diversamente abili con un accompagnatore".