Lavoro, un webinar gratuito sulle potenzialità di LinkedIn

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Una community professionale dalle grandi potenzialità. Per cercare offerte di lavoro, trovare persone e contatti professionali, acquisire nuove competenze. Per pubblicare offerte e trovare il profilo che si sta cercando. Un punto di incontro fra domanda e offerta, con più di dieci milioni di utenti in Italia.

Ecco la piattaforma LinkedIn, alla quale la MiTo Consulting dedica un webinar gratuito. Basta iscriversi online su www.mitoconsul.com: l’appuntamento per seguire il webinar è giovedì 4 giugno alle 15 ed è rivolto a chi è interessato a potenziare la propria presenza sulla piattaforma LinkedIn o chi è semplicemente curioso di scoprire le sue varie potenzialità. Info: 3473555059.

La MiTo Consulting nasce ad inizio 2016 come società ex-novo, ma ha una storia personale che racconta di oltre 20 anni di esperienza maturati nei più svariati ambiti del commercio e della consulenza, sia ad aziende italiane che internazionali, tra Francia, Germania, Spagna, US, Canada, Estonia e altri Paesi.

Fornisce competenza, creatività e supporto a tutte quelle aziende che si vogliono affermare o consolidare nel mondo del marketing e del web-marketing nello specifico.