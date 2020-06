Piazza Caduti del Mare verso la fine dei lavori

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' iniziata la piantumazione delle essenze nei grandi vasconi colorati di Piazza Caduti del Mare. Sono dunque alle battute finali i lavori di realizzazione dell'ultimo, splendido regalo che Franco Summa ha voluto lasciare alla città di Pescara.

Questa mattina l'assessore Luigi Albore Mascia ha incontrato l'impresa che sta curando il cantiere e alcuni rappresentanti del comitato civico con cui sono stati condivisi tutti i passaggi di elaborazione e concretizzazione dell'opera.

Anche la disposizione delle piante ha seguito particolari criteri estetici e sta richiedendo un particolare impegno.

"Restano da definire alcuni aspetti funzionali dell'area che circonda il cuore di questa piazza-giardino - sottolinea l'assessore Luigi Albore Mascia - con percorsi pedonali in sicurezza e parcheggi poco impattanti, rispetto alla qualità di un'opera che riqualifica un'area urbana importante, posta proprio alle spalle della Riviera Sud. Con i cittadini abbiamo condiviso ogni passaggio e continueremo a condividere il futuro, come da loro espressa volontà. Saranno vicini al Comune anche nella manutenzione delle aiuole e soprattutto in quelle attenzioni quotidiane che aiuteranno, nel tempo a mantenere la bellezza della piazza".

E' stato posato anche l'asfalto nelle aree circostanti e dovrà, nei prossimi giorni, essere realizzata la segnaletica orizzontale e verticale. Saranno infine posizionati i cestini per la raccolta dei piccoli rifiuti e dovrà essere trovata una collocazione anche per i cassonetti a servizio dei condomini che circondano la piazza.

"Se non ci saranno intoppi - conclude l'assessore Albore Mascia - potremo inaugurare la piazza, con tutte le precauzioni necessarie, entro la fine del mese di giugno".