Le nuove strade della comunicazione passando online

La necessità di evolvere la comunicazione ed accettare che il web, è e sarà parte della nostra quotidianità: è questa la sfida che il periodo di isolamento causa Coronavirus ha messo in risalto.

Italia in lockdown, eventi rimandati o sospesi, incontri impossibili: come fare cultura così?

Ecco che la rete ci viene incontro: webinar, meeting, dirette su Facebook, etc..; la cultura cioè non si ferma, semplicemente si sposta in rete.

Questa è la sfida che hanno accolto la giornalista Francesca Di Giuseppe e l’artista Maria Basile, due donne d’Abruzzo che hanno ideato e realizzato il format “La Cultura nel web. Le nuove strade della comunicazione”.

Dall’arte all’editoria passando per l’architettura: una serie di appuntamenti in Rete nel corso dei quali, Basile e Di Giuseppe dialogheranno anche con esponenti del mondo della cultura abruzzese al fine di analizzarne il passaggio dall’offline all’online.

Brevi incontri in cui si cercherà di capire come la pandemia ha modificato il modo di fare eventi; si tornerà certamente ad abbracciarsi, a incontrarsi e vedersi senza distanziamento sociale ma probabilmente qualcosa è già cambiato.

“Non è più pensabile fare a meno del web – dichiara Francesca Di Giuseppe – La pandemia da Codiv-19 ha semplicemente accorciato i tempi di un passaggio inevitabile. Certo, la bellezza di incontrarsi, abbracciarsi e stringere mani tornerà, ma ciò sarà accompagnato da eventi e meeting online. E con Maria Basile vogliamo proprio cercare di raccontare la cultura tra quello che è stato, che è attualmente e che sarà nel prossimo futuro”.

“Nato dalle nuove disposizioni sociali per vicissitudini sanitarie – aggiunge Maria Basile - questo format si propone come spunto e riflessione per stabilire le nuove forme che il comunicare sta affrontando cercando quindi di individuarne l'efficacia per una disciplina che è l'impalcatura di sostegno della nostra civiltà”.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 14 giugno 2020 alle ore 11 sulla piattaforma Google Meet

Le protagoniste:

Francesca Di Giuseppe

Giornalista e titolare del blog Postcalcium.it, il diario online dove racconta della sua grande passione: il calcio. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Teramo con una tesi dedicata al calcio femminile. Parlare di calcio è il mezzo che ha per assecondare un’altra passione: la scrittura che la portaad avere collaborazioni con diverse testate giornalistiche regionali e nazionali.

Maria Basile

Artista del territorio pescarese, diversi riconoscimenti in tutto il mondo, presente nelle giurie di prestigiosi concorsi letterari e artistici. Collabora con testate radiofoniche come Cronista di arte e cultura.

Per qualsiasi informazione e per gli artisti che volessero farsi conoscere, presentare i loro lavori, è possibile visitare e contattare la pagina Facebook La nuova comunicazione dell’arte.