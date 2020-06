Pronti, partenza e via!

Ieri 13 Giugno dopo vari rinvii, finalmente è partita definitivamente in Abruzzo, la tanto attesa STAGIONE BALNEARE!

Tra i protagonisti della stagione che verrà ricordata come l'estate del COVID19, ci sono loro, i BAGNINI DI SALVATAGGIO!

Tanti già in servizio, molti stanno preparando l'esame per prendere il brevetto e probabilmente alcuni di loro si aggiungeranno nelle prossime settimane, visto che ci sono state poche disponibilità e i ragazzi e ragazze in servizio ce la dovranno mettere davvero tutta!!!

Quest'anno sarà un'estate tutta particolare, ancor più ricca di regole!

Ma questi ragazzi straordinari ce la faranno sicuramente!

È a loro, a chi ha dato la disponibilità prendendo servizio, che va il nostro GRAZIE!

Grazie per tutto quello che fate per i bagnanti e in bocca al lupo per questa stagione tutta particolare!