L'Aeroporto d'Abruzzo torna operativo per i voli commerciali

Da oggi torna ufficialmente operativo per i voli commerciali l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

Lo scalo pescarese, rimasto sempre aperto nel periodo del lockdown come base per i voli di emergenza sanitari e delle forze dell'ordine, anche per il Molise, una parte del Lazio, basse Marche e Puglia settentrionale, formalmente riprende la piena operatività, dopo aver nelle settimane scorse avuto diversi voli charter dalla Tunisia per l'arrivo in Abruzzo di lavoratori stagionali per l'agricoltura.

Il primo volo commerciale è in programma lunedì prossimo 22 giugno con il ritorno del Pescara-Orio al Serio di Ryanair. In totale saranno nove i voli che torneranno da e per Pescara con la Compagnia di bandiera irlandese. A luglio previsto anche il ritorno dei collegamenti con la Sicilia con Volotea.

Venerdì prossimo 19 giugno si terrà, alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo e ai vertici della Saga, una conferenza stampa per la presentazione dei voli in partenza e in arrivo all'aeroporto d'Abruzzo.