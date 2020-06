Il mondo della bellezza “riparte” da Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si riparte. Anche il mondo della bellezza si appresta ad uscire dal “lockdown” e a rimettersi in moto dopo gli ultimi complicati mesi contrassegnati dalla pandemia.

E sarà proprio Pescara il teatro di questa “ripartenza” nel segno della bellezza con le prefinali e finali nazionali dei concorsi di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020 in programma da giovedì 29 luglio a sabato 1 agosto, serata della finale nello spettacolare scenario dello “Stadio del Mare”.

E’ un gradito ritorno a Pescara quello dei due concorsi organizzati dalla “Claudio Marastoni”, manifestazioni che si sono affermate e consolidate negli anni tra le più importanti nel panorama italiano, “trampolino di lancio” per grandi nomi del mondo dello spettacolo come Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso e Carlotta Maggiorana.

Dopo alcuni anni di “lontananza” (le recenti edizioni si erano infatti concluse a Trani, in Puglia), grazie al forte impegno e volontà del sindaco Carlo Masci (assessore al turismo proprio negli anni delle prime finali pescaresi dei due concorsi), ora il grande ritorno per un evento che si preannuncia il primo grande appuntamento dell’estate pescarese.

“Siamo felicissimi di tornare a Pescara – commenta patron Claudio Marastoni – Devo ringraziare l’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco, avvocato Masci e dell’assessore al turismo Alfredo Cremonese. Siamo sicuri che i pescaresi e i tanti turisti vivranno con noi quattro giornate ‘da sogno’ a stretto contatto con il mondo della bellezza. Pescara è una città che porta fortuna visto il successo avuto nel mondo del cinema e della televisione dai vincitori delle edizioni che si sono svolte in passato sul lungomare”.

Mercoledì 29 luglio e giovedì 30, arriveranno a Pescara, da ogni parte d’Italia, circa 150 tra ragazzi e ragazze, selezionati dallo staff della Claudio Marastoni nei mesi scorsi, i quali disputeranno la prefinale nazionale nelle due serate di spettacolo attraverso la propria presentazione sul palcoscenico al pubblico e alla presenza d noti personaggi. Una selezione quest’anno diversa dal solito e realizzata attraverso sfilate “on the web”, indette ufficialmente lo scorso 24 marzo a causa del lockdown che ha di fatto impedito la consueta selezione ufficiale sui palchi di tutta Italia.

Tutti i concorrenti partecipanti alla straordinaria edizione “on the web”, erano ufficialmente iscritti ai concorsi dai rispettivi siti missgrandprix.com e concorsomisteritalia.it e sono stati regolarmente votati da una giuria di qualità e selezionati attraverso casting ufficiali che hanno consentito ai partecipanti di formarsi e prepararsi al meglio per le prefinali.

Gli stessi ragazzi si affronteranno a Pescara, nelle serate del 29 e 30 luglio: una Giuria tecnica, sceglierà i 30 finalisti e le 30 finaliste nazionali che disputeranno la finalissima nazionale sabato sera 1 agosto allo Stadio del Mare. L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky) di Jo Squillo, che condurrà la finalissima suoi successi insieme ad un “parterre de roi” in via di composizione che porterà a Pescara diversi personaggi della tv, cinema, musica e moda.