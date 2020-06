Montesilvano, partono i lavori di riqualificazione del centro sportivo Trisi

L'amministrazione comunale oggi ha affidato i lavori di adeguamento e miglioramento del Centro Sportivo Trisi all'impresa LX Srl di Segrate Milano, che per un totale di 445.059,44 euro riqualificherà l'intera struttura entro il 29 dicembre 2020. Il progettista dei lavori è l'architetto Salvatore Colletti, il rup è l'ingegnere comunale Marco D'Alonzo.

L'intervento prevede la realizzazione di un campo per praticare la disciplina del paddle, la riqualificazione dell'edificio di 1.000 metri quadrati consistente nel risanamento di muri e pavimenti dei dieci spogliatoi, dei servizi igienici e di altre stanze presenti al piano terra e al primo piano, con l'adeguamento dell'impiantistica elettrica e termica e la realizzazione di servizi (spogliatoi, bagni e docce) per atleti diversamente abili. Nella parte esterna si prevede la riqualificazione degli 8 campi da gioco coperti (1 campo polivalente di calcio a 5, tennis, minibasket in erba sintetica riscaldato, 1 campo polivalente di calcio a 8 e tennis in erba sintetica, 1 campo di calcio a 5 e tennis in erba sintetica, 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica e 3 campi da tennis in resina) dei 6 campi scoperti da tennis in resina con il rifacimento dei manti e l'impermeabilizzazione e il risanamento delle costruzioni più degradate e l'illuminazione esterna, non solo per migliorare la visibilità, ma anche per ragioni legate alla sicurezza.