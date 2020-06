Lavori alla Stazione Centrale, chiudono i sottopassi della stazione

I lavori di potenziamento della linea ferroviaria nell'area di Pescara, programmati da Rfi provocheranno qualche problema al traffico cittadino che l'amministrazione comunale si prepara a gestire in modo da ridurre al minimo l'impatto per i cittadini". Fino al prossimo 31 luglio saranno infatti chiusi, alternativamente e in sequenza i tre sottopassi ferroviari situati nella zona della stazione centrale.

Il primo ad essere interdetto al traffico già in queste ore è quello che sbocca all'altezza di via Rigopiano, poi sarà la volta del sottopasso all'altezza di via Teramo, quindi di quello che si trova nei pressi di via Caduti del Forte.

La chiusura dei tratti di strada non sarà mai contemporanea, ma effettuata in successione.

"Si tratta di lavori assolutamente necessari e di grande importanza per il miglioramento dei collegamenti su rotaia di Pescara - afferma l'assessore Luigi Albore Mascia - Ci scusiamo comunque dei disagi che potranno arrecare ai cittadini. Tutte le opere dovrebbero essere concluse entro fine luglio. Pensiamo di poter fare affidamento su un periodo in cui ancora molti uffici e molte aziende, a causa del Covid 19, stanno ancora effettuando lavoro agile, per cui i volumi di traffico dovrebbero essere leggermente ridotti. Sarà nostra cura informare i cittadini tempestivamente dell'avanzamento dei lavori, segnalando di volta in volta riaperture e chiusure".